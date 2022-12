Ez lett a Netflix minden idők harmadik legnézettebb sorozata

A megtekintett órákat illetően élmezőnybe tört a Netflixen a Wednesday, ez lett minden idők harmadik legnézettebb angol nyelvű sorozata. Az első és második helyen a Stranger Things 4 és a Szörnyeteg: Jeffrey Dahmer-sztori áll – írja a Deadline.

Összehasonlításképpen: a Stranger Things 4 és a Jeffrey Dahmer-sztori is meghaladta az egymilliárd megtekintett órát a megjelenést követő 60 napon belül. Ezzel az ütemmel a Wednesday is hasonló mérföldkőhöz közeledik.

A Netflix minden idők legnézettebb (nem angol nyelvű) sorozata a Squid Game. Az első évadról készített kritikánkat ide kattintva tudja elolvasni.

A Netflix szerint a Wednesdayt mintegy 115 millió háztartásban nézték meg, és 89 országban az első helyen áll.

A Wednesday egyébként egy Addams Family spinoff, és november 23-án, egy szerdára eső napon mutatták be. A Tim Burton rendezte sorozatot újoncként is élvezni lehet, nem szükséges előtudás hozzá. A sorozatról az Index is írt kritikát, amelyet ide kattintva érhet el.