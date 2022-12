A saját felelősségünk, hogy idilli legyen a karácsonyunk

Az Index médiapartnerként csatlakozott a Lobenwein Galéria első karácsonyi akciójához, melynek neve ArtXmas. Ebben kortárs képzőművészek kaptak felkérést arra, hogy karácsonyi ihletésű műveikkel mutassák meg, hogy számukra mit jelent az ünnep. Az alkotásokat elárverezik, a bevételből harminc rászoruló támogatásáról a művészek is dönthetnek. Az Alkoss te is! pályázattal az Indexen az olvasóinkat kértük arra, hogy három kategóriában vegyenek részt ebben az az akcióban.

Három kategóriában fogadtuk a pályaműveket

A beérkezett műveket a Lobenwein Galéria kurátorai és az Index által felállított grémium véleményezte. A gyerek kategória első helyén ketten osztoznak, méghozzá egy testvérpár, Sárika és Ricsi, róluk ebben a cikkben olvashatnak.

A kamasz kategória nyertese:

A felnőtt kategória győztese:

Minden évben 1x összeillesztem

Viktorina így jellemezte alkotását:

„A kollázs alapját egy minimálisan mintázott sötét háttér alkotja, amelyre egy szétdarabolt festményem került rá szisztematikusan. A látható minta teljes egészében organikusan alakult ki a különböző darabok egymás mellett történő elhelyezésével. Minden darab egy szelete kapcsolódik a mellette találhatóhoz, ezzel összekötve a töredékeket homogén egésszé.

Kifejezett szándékom volt, hogy a karácsonyt absztrakt módon jelenítsem meg, szerettem volna arra az érzésre reflektálni, hogy milyen amikor felnőttként az ünnep képe egyszerűen megváltozik, eltörik, széttörik, hiányzik belőle valami, vagy éppen valaki. Hiába van ott bennünk egy képzelt, vagy valós idilli kép a karácsonyról,

A kép állítja, hogy a vágyott ünnep általában nem lineráris módon alakul ki, legtöbbünknek töredékekkel, sérülésekkel és hiányokkal válik mégis egésszé.”

2022. december 20-ig lehet licitálni az ArtXmas műveire

2022. december 20-án zárul a Lobenwein Galéria: ArtXmas aukciója. Mintegy 30 kortárs művész erre az alkalomra készített, összesen 35 féle, karácsony-ihletésű műveket, amelyek az Axioart oldalán kerülnek kalapács alá.

Talán még soha nem volt példa arra, hogy egyetlen aukció keretében harmincnál is több ügyet, vagy szervezetet támogathatnak a vásárlók, hiszen az ArtXmas esetében a művészek maguk dönthettek arról, hogy a bevétel egy része hová kerüljön.

Az árverési tételeket 70.000 Ft és 2 millió Ft közötti kikiáltási áron kínálják. A legnagyobb érdeklődés eddig Bukta Imre, EfZámbó István, Soós Nóra, DrMáriás és Kiss Tibor munkáit kíséri, de Bács Emese, Bereczki Kata, Bondor Csilla, Borsándi Balázs, Döme Péter, Eged Enikő Katalin, Győri Márton, Hu-Yang Kamílla, Jásdi Juli, Labrosse Dániel, Magyarósi Éva, Marosi Panni, Murakami Patrick, Nemes Anita, Ódor Bence István, Pakosz Anna, Sibitka Anna, Szabó-Lencz Péter (Petyka), Varga Bálint Dániel alkotásaira is sokan pályáznak.

A megvásárolt eredeti alkotások mellé egy-egy Unicum Riserva is jár ajándékba, amelyet Zwack Sándor személyesen dedikál.

Az árverésen szerepel az Index pályázatára beérkezett művek közül egy, amelyet a szakmai zsűri választott ki.

A Lobenwein Galéria és a művészek közösen döntöttek úgy, hogy a művekből limitált példányban, 100-100 db, sorszámozott, szignózott reprodukciók is készülnek, amelyek két példányban vásárolhatók meg a galéria oldalán.

Akadnak olyan művek, amelyek vegyes technikával készültek, ezért reprodukcióra az esetükben nincs lehetőség. Bondor Csilla például egy gyúródeszkát készített, valódi liszttel. és mézeskalács-formákkal. Gaál Kata a rá jellemző melegség és sokszínűség jegyében ugyancsak fatáblára alkotott. Weiler Péter egyedi alkotása sok-sok szaloncukrot ábrázol egy vitrinben, SPAR Budget-csomagolásban, Kiss Tibor pedig két művel is részt vesz az ArtXmas aukción, közülük a Csocsóoltár című egy valódi csocsóasztal, karácsonyi izzókkal, díszekkel.

Reprodukció készült viszont – ugyancsak limitált példányban – Bada Dada: Pingvin labdázik holdtöltekor a rókával című 2005-ös, csodálatos, karácsonyi csúcsművéből, Bada lányának hozzájárulásával.

Az Index Alkoss te is! pályázat különdíjasai

Sőrés Lia: Karácsonyi látomás

50x50 cm vászon és akrillal festve Lia egészen egyedi, sajátos látásmóddal látja a világot és ezt festi meg a vásznon. A festés az élete. Lia Down szindrómával él, ő ezt a kifejezési módot választotta, hogy átadja az embereknek a sajátos aspektusát az életről. Elmondása alapján azért is fest, hogy boldogok legyenek az emberek és ettől Ő is az lesz. Festek, amikor boldog vagyok, boldog vagyok, amikor festek – mindig ezt mondogatja.

Fedor Johanna Luca vászon, temperával

Fedor Johanna Luca 13 éves nyíregyházi általános iskolás, a következőket írta saját alkotásáról: Nekem a Karácsony azt jelenti, hogy együtt lehetek az összes rokonommal és barátommal, nekem ez az igazi ajándék. A doboz tetején az emberi alakok hőkamerás alakja látszik, azt is megmutatva, hogy az ünnep kapcsán mennyire tölti el melegség a szívünket.