Beperelte tanítványát a tanár, akit bántalmazással vádolnak – első fokon ellene ítéltek

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, bántalmazással vádolja több volt tanítványa a Thália Tanoda egyik volt tanárát. 38 személy beszámolója szerint az intézmény volt mozgástanára rendszeresen megalázta tanítványait, de olyan is akadt, aki fizikai bántalmazásról és szexuális tartalmú megjegyzésekről számolt be.

Az ügy miatt a volt tanár eljárást indított egyik volt tanítványa – aki nevét is vállalva számolt be az őt ért sérelmekről – ellen, becsülete megsértésére hivatkozva: az ügyben első fokon ellene ítélt a bíróság – számolt be a hírről a hvg.hu.

A legutóbbi tárgyaláson a vádló nem jelent meg, a kitűzött időpont előtt húsz perccel betelefonált a bíróságra, hogy Covid-gyanúsnak érzi magát, így a tárgyalást elnapolták. Ugyan a mostani tárgyaláson sem volt jelen, meghatalmazta az ügyvédjét, hogy minden további tárgyaláson úgy képviselje őt, hogy neki ne is kelljen jelen lennie.

A becsületsértéssel vádolt tanítvány ügyvédje, dr. Spronz Júlia, a Patent egyesület munkatársa a lapnak hangsúlyozta, hogy jelen ítélet nem szól arról, igazak-e védence vádjai a tanár ellen, ahogy az ítélethirdetéskor a bíró is leszögezte. Ez utóbbi tényt a rendőrség vizsgálja, mivel a becsületsértéssel vádolt lány harmadmagával és 21 tanúval rendőrségi feljelentést tett az ügyben.

Így a jelen ítélet arra vonatkozik, hogy a volt tanítvány nem követett el bűncselekményt, amikor panaszaival tanára ellen a Thália Tanoda igazgatójához fordult, ám a várt segítség hiányában végül iskolatársaihoz fordult az ügyben, illetve megkereste tanára korábbi élettársát.

A HVG értesülései szerint a volt tanár ügyvédje fellebbezni kíván az elsőfokú ítélet miatt.

Ezt dr. Ács Tibor, a vádló ügyvédje megerősítette, és közölte velük, hogy:

Fellebbezésemben kitértem arra, hogy a tanoda vezetője, azaz a panasz kivizsgálására jogosult felé tett – akár becsület csorbításra alkalmas – tényállítások valóban nem valósítják meg a bűncselekményt, azonban az e-mailben mások felé tett ilyen megkeresései igen. Erre a vádlottnak nem volt joga. A panasz kivizsgálása, az ahhoz szükséges eljárási cselekmények meghatározása nem a vádlott feladatköre volt, és e-mailjeivel olyan személyekhez is eljutottak rágalmai, akik az ügyben nem voltak, nem lehettek érintettek. Ezen személyek előtt pedig védencem jó hírnevének, becsületének megítélése jelentősen csorbulhatott.

(Borítókép: Nagy Tamás / Index)