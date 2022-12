Oszvald Marika elárulta, milyen fizikai terhelés érte az utóbbi időben

Oszvald Marika a leginkább foglalkoztatott magyar színésznők közé tartozik, azonban már ő is túl van a hetvenen, így nem meglepő, hogy a szervezete nem bírja annyira a gyűrődést, mint fiatalon. A színművésznek az elmúlt időszakban ízületi problémákkal kellett szembenéznie, amelyek mára javultak. Ahogy arról a Blikknek beszámolt, szerencsére nem esik nehezére az ünnep, pedig nemrég nem volt ilyen fürge.

– fejtette ki a lapnak.

A színésznő elmondása szerint olyan gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító van a napi adagjában, amiket az egyiptomiak és kínaiak már időszámításunk előtt alkalmaztak. Hozzátette, a fűzfakérget a reuma ellen, az indiai tömjénfát a gyulladás kezelésére, a violát pedig az ízületi bajokra használják.

Oszvald mindemellett a karácsonnyal kapcsolatban kiemelte: nagyon sokat jelentenek számára az ünnepek, mivel sok éven keresztül külföldön töltötte ezt az időszakot, azonban idén itthon karácsonyozhat. Nem lesz előadása, ahogy az is nagy öröm számára, hogy hét hónapos unokája, Vince is velük ünnepelhet már. Mint kifejtette, gyerekkorában a szülei olyan meséssé tették a karácsonyt számára, hogy emlékét a mai napig őrzi.

Az ötvenes években nem volt ilyen gazdagság, mint most. Szerettem ajándékot kapni, a kis apróságoknak is nagyon tudtunk örülni, de a lényeg az volt, hogy együtt legyen a család. Volt, hogy harmincan gyűltünk össze. Igyekszem ezt megőrizni most is, hogy a szeretet legyen a lényeg, és a varázslatos atmoszféra legyen az, amitől Vince számára is egy csoda lesz az ünnep