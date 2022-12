Sztárok, akik idén hagytak itt minket

Sajnos kimondottan hosszú a 2022-ben meghalt világsztárok listája: színészek, zenészek, sztárok és celebek, popkulturális alakok, bemondók, tudósok, művészek és írók is távoztak idén az élők sorából. Ebben a válogatásban a teljesség igénye nélkül emlékezünk rájuk.

Több külföldi lap, köztük a The New York Times is elkészítette az idén elhunyt hírességek listáját. Az említett portál hónapokra bontva emlékszik meg a halottakról, mi azonban csak a legismertebb sztárokat emeltük ki.

Kirstie Alley december 5-én, 71 évesen halt meg vastagbélrákban. Leghíresebb alakítása Rebecca Howe karaktereke volt a Cheers című sorozatban, amelyért 1991-ben Golden Globe-díjat kapott, itthon azonban talán még többen ismerték a Nicsak, ki beszél! című romantikus vígjátékból.

Stephen „tWitch” Boss, az Ellen DeGeneres-show DJ-je, a Táncolj, ha tudsz! egykori versenyzője december 13-án lett öngyilkos; negyvenéves volt.

Tragikusan fiatalon, mindössze 28 évesen halt meg Takeoff, a Migos formáció rapperje, akit november 1-jén lőttek le Houstonban, miután veszekedés tört ki egy privát bulin. Az incidens alatt vele volt zenésztársa, Quavo is, ő azonban nem sérült meg.

A Grease szőke színész-énekesnője, Olivia Newton-John mellrák következtében, 73 évesen halt meg augusztusban.

A Harry Potter-szériából ismert Hagrid megformálója, Robbie Coltrane október 14-én, 72 évesen halt meg. Habár a cikkek nem taglalták, miben hunyt el, állítólag évek óta betegeskedett.

A celebvilág kedvenc francia divattervezője, napjaink egyik legformabontóbb alkotója, Thierry Mugler január 26-án halt meg, 73 évesen.

André Leon Talley, a Vogue kreatív igazgatója is januárban halt meg, szintén 73 évesen.

Mindenki kedvenc színész-komikusa, Leslie Jordan október 24-én végzetes autóbalesetet szenvedett; 67 éves volt.

Az idei év legmegrázóbb vesztesége minden bizonnyal a brit uralkodó, II. Erzsébet királynő halála volt. A monarchia feje szeptember 8-án, 96 évesen halt meg skóciai birtokán. Halála az egész világot megrázta, temetési szertartását csak az Egyesült Királyságban majdnem 30 millióan nézték végig.

Aaron Carter egykori tinisztár holttestére november 5-én találtak kaliforniai otthonának fürdőkádjában. Az előadó 34 éves volt.

A funk koronázatlan királynője, Betty Davis 77 évesen, február 9-én halt meg pittsburghi otthonában. Az énekesnő modellként is dolgozott, provokatív zeneszövegei, szexualitása és imidzse a férfiak uralta műfajban is naggyá tette.

Taylor Hawkins, a Foo Fighters dobosa 50 évesen halt meg Bogotában, szervezetében tíz különféle szert találtak. A zenész drogfüggő volt.

Angela Lansbury 96 évesen hagyott itt minket. A Gyilkos sorok főszereplőjét álmában érte a halál.

A francia filmművészet úttörője, a Kifulladásig című kultuszfilm rendezője, Jean-Luc Godard 91 éves volt. Szeptember 13-án halt meg Svájcban.

Irene Cara, a Flashdance és a Fame énekesnője, Oscar-díjas előadó 63 évesen halt meg Floridában.

Louise Fletcher Oscar-díjas színésznő, a Száll a kakukk fészkére Ratched doktornője 88 éves volt.

Christine McVie, a Fleetwood Mac énekesnője 79 éves korában halt meg november végén. McVie 1970-ben csatlakozott a legendás bandához.

David McCullough Pulitzer-díjas történészt 89 korában érte a halál. Az amerikai történelem hangja számos tudományos kitüntetéssel büszkélkedett.

Loretta Lynn, a countryzene egyik legjelentősebb képviselője októberben 4-én, 90 évesen, álmában halt meg otthonában.

(Borítókép: Kristie Alley 1991. szeptember 28-án. Fotó: Vinnie Zuffante / Michael Ochs Archives / Getty Images)