Kicsit korán kezdődött az idei fesztiválszezon, de mégse elég korán

40 helyszín

50 koncert

10 kiállítás

20 podcast-beszélgetés,

számtalan gasztronómiai esemény, túra,

és mintegy 25 ezer vendég.

Így startolt el az első SopronFest, amely kissé előre hozta, április végére a fesztiválszezon nyitányát. A fesztivál közleményt is kiadott erről, amelyben Farkas Cipriánt, Sopron polgármestere is megszólal:

Az egész várost fesztiválhangulat jellemezte: megteltek az utcák, a terek, a kávézók, klubok, éttermek és borozók. Hálás vagyok, hogy elindult egy új esemény, amelynek 2024-es folytatását nemcsak én, de láthatóan a helyiek és a hozzánk érkező turisták ezrei is várják.

Sopronból jelentkeztünk

Az Index a helyszínről több cikkben is beszámolt a SopronFest eseményeiről. Az egyik legnagyobb érdeklődéssel talán Azahriah koncertjét várták, és bár a szeszélyes időjárás nem könnyítette meg a fellépők dolgát, az eső nem szegte a közönség kedvét.

A fesztivál eseményeiről képgaléria is készült, aki ott volt, és szeretné magát látni, azt talán megtalálja magát az Index helyszíni képgalériájában.

Sopronban a 150 éves Liszt Központ, a Búgócsiga Klub és a Kultúrpresszó adott otthont a Telekom PodcastFestnek, amelyre 20 előadó és a vendégeik érkeztek anvárosba, köztük Istenes Bence, Kadarkai Endre, Kajdi Csaba és Geszti Péter.

A SopronFest keretében induló FesztiválExpóra számos hazai fesztivál szervezője érkezett a városba. A kezdeményezés célja, hogy az év első fesztiválján a soron következők ismertethessék programjaikat, újításaikat és ötleteiket.

Egyszerre szerettünk volna kicsit és nagyot álmodni. A mennyiség helyett a minőségre és a sokszínűségre helyeztük a hangsúlyt, amikor belevágtunk a SopronFest szervezésébe azzal a szándékkal, hogy egy stabilan működő, turisztikai szempontból is értékes produkciót indítsunk útjára

– meséli Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert.

Az Indexnek azonban a közönségből is sokan nyilatkoztak, az erről készült videó most is megtekinthető.