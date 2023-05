Hann Endre reagált az ellene hozott bírósági ítéletre

Mint megírtuk, győzött Kálomista Gábor, miután a Fővárosi Ítélőtábla úgy ítélte meg, hogy az Elkxrtuk című film alkotói, művészeti szabadsága erősebb, mint a felperes személyiségi jogai, védelme. Különös tekintettel arra, hogy abban az időszakban a felperes személyiségi jogi helyzete közszereplőként nagyobb szintű tűrést feltételez, mint egy átlagember esetében.

A filmben kifogásolt megjelenés jogszerű, a másodfokú döntés jogerős. Az ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla hozta meg csütörtök délelőtt 10 órakor.

Hann Endre, a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet vezetője a közösségi oldalán reagált a történtekre csütörtök este:

Mivel évtizedek óta ismert (és talán elismert) független közvélemény-kutató vagyok, akire figyelnek és hallgatnak a nyilvánosságban, a Fővárosi Ítélőtábla szerint tűrnöm kell, hogy egy ócska propagandafilmben szemenszedett hazugságokat tényként állítsanak rólam

– olvasható Hann Endre bejegyzésében.

Az Indexnek korábban azt mondta a közvélemény-kutató szakember, hogy azért indította el a pert, mert tűrhetetlennek tartotta – ahogy a barátai, a nagy nyilvánosság és a szakma többsége is –, hogy ebben a filmben hamisan, rosszindulatúan, negatívan mutatták be a személyét. A bíróság tavaly decemberben első fokon még Kálomista ellen ítélt, és már akkor tudni lehetett, hogy a per folytatódik. Az előzményekről az alábbi cikkünkben írtunk bővebben.