Harrison Ford − aki állítólag több mint 300 millió dollárt ér filmenként − elmondása szerint nem a pénz kedvéért hagyta ott az ácsmesterséget, és kezdett színészkedni.

Senki sem hiszi el, de én soha nem akartam gazdag és híres lenni

− mondta a héten a People magazinnak.

A 80 éves színész legújabb filmjét, az Indiana Jones és a sors tárcsáját június 30-án mutatják be.

Ford azt is elmondta, hogy egyáltalán nem látta előre, hogy sikeres lesz a karrierje.

Soha nem gondoltam volna, hogy főszereplő leszek. Tényleg csak abban reménykedtem, hogy színészként meg tudok élni, és nem kell más mellékes tevékenységgel kiegészítenem a jövedelmemet. Azt hittem, ha szerencsés leszek, egy tévésorozatban kapok egy karakterszerepet

− mondta.

Harrison minden idők legnagyobb filmes franchise-aiban játszott főszerepeket, és továbbra is ugyanolyan szenvedélyesen szereti a színészetet, mint valaha − írta meg a Daily Mail.

A hollywoodi sztár − aki júliusban tölti be 81. életévét − azt mondta: „Valószínűleg most jobban élvezem a filmezést, mint valaha”. Az év elején Harrison elárulta, hogy „mindig is akart egy utolsó fejezetet” az Indiana Jones-történetben.

A veterán színész 1981 óta alakítja a címszereplőt. Elmondása szerint nagyon élvezte a lehetőséget, hogy az Indiana Jones és a sors tárcsája című filmben újraélesztheti a karaktert.

Az volt a célom − mindannyiunk célja −, hogy olyan történetet találjunk ki, amelyben fontos szerepet kap a kora, ugyanis a karakter fizikai megjelenése mindig lényeges volt. Azt akartam, hogy a történet és a karakterek által a figura összezsugorodjon és újjáéledjen, bármi is legyen a történet. És amikor megtaláltuk azt a történetet, amely mindenkinek tetszett, akkor folytattuk

− fogalmazott.