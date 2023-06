Petőfi Zenei Díjátadó: Tóth Gabi elárulta az őt kritizálóknak, miért lett az év női előadója

Tóth Gabi először nyerte el az Év női előadója címet, most egy TikTok-videóban mutatta meg a közel két évtizednyi munkájának gyümölcsét.

Egy TikTok-videóban mondott köszönetet Tóth Gabi, amiért a közönségén és a rajongóin kívül a szakmai elismerést is megkaphatta idén. Elmondta, hogy élvezi az őt támogató közösség szeretetét és azt, hogy a koncerteken is találkoznak. Még a videón elején üzent az őt kritizáló sajtónak, hogy nem azért kapta meg a díjat, mert állami, hisz az elmúlt években is kapott bőven elismerést:

Voltam és vagyok húsz éve, nem csak állami tévés díjaim vannak.

Az állami média idén a Petőfi Zenei Díjátadón többek között olyan művészeket is elismert Tóth Gabin kívül, mint az Ismerős Arcok (az év zenekara) és Csík János (az év férfi előadója). Fluor Tomi, a Wellhello népszerű rappere a Twitteren kommentálta a történéseket:

Megveregetik egymás vállát az elvtársak, a popzene meg közben elszalad, és bizonyít úgy igaziból is, mert az sajni demokratikus és liberális.

A rapper megosztott egy másik bejegyzést is, miszerint a Petőfi zenei díj az ő ötlete alapján indult útnak 2016-ban.