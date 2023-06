Szerdán délután robban be csak igazán a fesztiválszezon: megnyitja kapuit a Balaton Sound Zamárdiban, ahol a fellépők tekintetében abszolút parádés felhozatal és elképesztő látványvilág várja a látogatókat. A Sound mindig is híres volt arról, hogy világsztárok sorát vonultatja fel, idén azonban különösen erős lett Európa legvonzóbb beach fesztiváljának line-upja.

„Idén a világ legjobb dj-it listázó DJ MAG Top 100 névsorából közel 20 előadót sikerült elhoznunk, a nagyszínpados EDM-sztárok mellett az alternatív elektronikus zenei szcéna legismertebb művészei is fellépnek a fesztivál B my Lake zónájában. Emellett egy új helyszínen ikonikus nemzetközi party brandek mutatkoznak be, és nem maradhatnak ki a legjobb hazai zenészek, dj-k sem, akik számos különböző helyszínen bukkannak majd fel a Heineken Balaton Sound zenei felhozatalában” – emelte ki Filutás Anna, a fesztivál projektvezetője, amikor a nyitás előtt bejártuk a rendezvény helyszínét.

„2023 különleges év a Heineken számára, hiszen a márka 150. évfordulóját ünnepeljük. A nem mindennapi mérföldkő alkalmából a fogyasztókat ünnepeljük világszerte, hiszen ők a bulik igazi sztárjai. Arra pedig, hogy közösen éljük meg a valódi összetartozás örömét, kevés alkalmasabb helyszínt találhatnánk, mint Európa egyik legkülönlegesebb, ikonikus Balaton-parti fesztiválját, amely idén 15. alkalommal nyitja meg kapuit, 10 év után pedig ismét márkánk a névadó szponzora – mondta a sajtóbejáráson Perényi Katalin, a Heineken Hungária Zrt. marketingigazgatója, hozzátéve: 2007-ben örömmel csatlakoztak az eseménysorozat indulásához, amely az évek során világhírű fellépőkkel, kreatív helyszínekkel és telt házas programokkal történelmet írt Európa egyik legnagyobb szabadtéri elektronikus zenei fesztiváljaként. 2023-ban újult erővel térnek vissza Zamárdi tópartjára, a sör mellett látványos kitelepülésekkel, izgalmas márkamegjelenésekkel és további programokkal várva a fesztiválozókat.

A Heineken Balaton Sound Nagyszínpadon lép fel többek közt Hardwell, KSHMR, Tiesto, Armin Van Buuren, Vini Vici, Dimitri Vegas & Like Mike vagy Don Diablo, de a Nagyszínpadon kap helyet a magyar előadók közül Majka és a Halott Pénz is.

A B my Lake nevével fémjelzett alternatív elektronikus zenei szcéna legnagyobb színpada, a B Stage olyan neveket vonultat fel, mint Charlotte De Witte, Carl Cox, Joseph Capriati, Adam Beyer, Sam Paganini, Dubfire, Satori live vagy Artbat, illetve Pan-Pot. A My Stage powered by Jack Daniels underground elektronikai helyszínén pedig ott lesz például Sebastian Leger, NTO live, Charlie Sparks b2b Parfait, Clara Cuve, Joris Voorn, Agents Of Times Layla Benitez, valamint Amèmè.

Egy új színpaddal is színesedik a Sound idei kínálata: a Fusion Stage-en naponta ikonikus party brandek váltják majd egymást. Az első napot a Masquerade indítja olyan előadókkal, mint Claptone, Nora en Pure, Tini Gessler, Ferreck Dawn és Andrea Lane. Másnap érkezik a Next Level, és a programban ott lesz Tschami, Dimension, Matroda, Sullivan King, Dublic & B'Andre – special basshouse DJ set, Nosphere & Skrude és Gemcamp & Bevild. Őket a Rave Culture követi, és a színpadon Will Sparks, W&W, Dubvision, AXMO és Olly James gondoskodik majd a fesztivál hangulatról. A Sound utolsó napján pedig a Q-dance veszi át a helyszínt, és olyan nevekkel zárja a Balaton-parti bulikat, mint Sub Zero Project, Ran-D, TNT, Frontliner Rebelion és Sefa Hosted by Villain.

Varázslatos látványvilág

A fergeteges sztárfelhozatal mellett megújult vizuális köntösben éled újjá idén a fesztivál. A világsztárokkal gazdagon ellátott Heineken Balaton Sound Nagyszínpad például – a legnagyobb nemzetközi elektronikus zenei fesztiválokhoz hasonlóan – egy hatalmas ledfallal varázsolja majd el a közönséget.

A Soundon mindenki különleges vendégnek érezheti magát, mondjuk, a partikkal dúsított exkluzív környezetet és kényelmi szolgáltatásokat kínáló VIP helyszíneken, mint például a Las Vegas Casino Events VIP, ahonnan a nagyszínpad programja is élvezhető, éjszaka pedig közkedvelt magyar dj-k pörgetik a lemezeket, mint Dedmani vagy Jumodaddy, vagy a VIP Sunset Beach, ahol napozhatunk, benevezhetünk egy frissítő thai masszázsra, vagy csobbanhatunk a Balatonban. A Lost in Jungle VIP-ben egy elvarázsolt, paradicsomi hangulatba tévedhetünk, és követhetjük innen az underground elektronikus zene rajongóit vonzó B Stage programsorozatát.

13 Galéria: Startra kész a Balaton Sound, brutális látványra számíthatnak a látogatók mutatjuk Fotó: Németh Kata / Index

A látványvilágot színesítik majd a fesztivál területén fel-felbukkanó utcaszínházak, a levegőben repkedő papírsárkányok, illetve a vízparti kifutón három fashion designer csapat – Kata Szegedi, a TheFour és a NUBU – mutatja be kreációit különböző napokon, egy nappali és egy éjszakai show keretében, közvetlenül a Nagyszínpad programja előtt, illetve után, Lakatos Márk art director celebrálásában.

Rendkívül látványosnak ígérkezik az európai szinten is egyedinek mondható drónshow is. Az előre programozott elemekből felépülő égi látványosságban több száz mozgó drón sok millió színösszeállításban rajzol alakzatokat Zamárdi egén.

Új helyszín a Soundon a Rádió1 Heineken Silver Beach Club, amely saját napozóstéggel és kényelmes lounge-bútorokkal biztosítja az igazi Beach Club hangulatot. A Rádió1 dj-i kora délutántól a nagyszínpad indulásáig tolják a set-eket, majd folytatják a nagyszínpad szüneteiben és a zárás után hajnalig, nemzetközi sztárokkal kiegészülve, mint Joel Corry, Riton vagy Alle Farben. A korán ébredők itt csatlakozhatnak techno yoga órákra, éjjel pedig jön a Splash Party – azaz éjszakai fürdőzés a Balaton Sound betűk előtt, a nagyszínpad programja után.

Hatalmasat nőtt a Nagyszínpad

A látvány mellett a méretek is lenyűgözőnek ígérkeznek. A 2500 négyzetméteres Nagyszínpadon például a 10 méter magas és 60 méter széles háttérszerkezet egy 500 négyzetméteres, 1978 panelből álló ledfalat tart, amely 250 show-lámpából álló fénytechnikával kiegészülve biztosítja a pazar vizuális élményt. A B-stage is monumentálisra sikerült, melynek felülete szintén 2500 négyzetméter. A Rádió1 Heineken Silver Beach Club egy 600 négyzetméteres stéggel nyúlik majd be a Balatonba, a Las Vegas Casino Events VIP pedig összesen 2200 négyzetméteres méretével a legnagyobb VIP-helyszín a fesztiválon.

És még a számoknál maradva: a szervezők a szabadstrand talajának védelme érdekében 1 hektárnyi területet fedtek le talajtakarással, a látogatókat 600 vízöblítéses és 300 mobil WC szolgálja ki.

Bővül a Balaton Sound a biztonságos fesztiválozást segítő szakértői csapata is idén. Dr. Zacher Gábor toxikológus, dr. Hevesi Kriszta szexuálpszichológus és Metzker Viktória dj mellé – Safety First „nagykövetként” – csatlakozott dr. Molnár István Jenő, jogász, bűnmegelőzési szakértő és DJ Yamina, a biztonságos bulizás aktív szószólója.

A látogatók biztonságával kapcsolatos területek szakértői azon túl, hogy edukálják a fiatalokat, és felhívják a figyelmüket a fesztivál során esetlegesen felmerülő problémás esetekre, az őket segítő önkéntesekkel a rendezvényen is jelen vannak, hogy helyszíni jelenléttel és segítségnyújtással is hozzájáruljanak a biztonságos fesztiválozáshoz. A Safety First program fontos, innovatív eleme továbbá a rendezvény alatt a Sound-applikáción belül működő „pánikgomb”, amely lehetővé teszi, hogy a fesztiválozók könnyedén jelezhessék a szervezőknek, ha segítségre szorulnak, vagy ha problémás esetet észleltek.

És hogy mit kértek a sztárok?

Azt is megtudtuk, milyen kívánságokkal álltak elő az idei Heineken Balaton Sound sztárjai. Van, aki iPhone-töltőt kért, más pedig 1 pár fehér zoknit, de van, akinek 2 pár fekete zokni kell. Az egyik előadó a fellépéshez szükséges pólót kért, kiemelve, hogy ez „nagyon fontos”. A szervezőknek be kell szerezniük – egyebek mellett – egy magyar zászlót levehető rúddal, filctollat az autogramokhoz, bokszeralsót, ajakápolót és eldobható kamerát is. Az egyik fellépő budapesti, illetve zamárdi felbélyegzett képeslapot kért, míg van, aki saját kutyájának bekeretezett képét szeretné látni az öltözőjében.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)