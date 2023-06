Technojóga, strand és gyúrás a program napközben a Soundon

Remekül startolt a 15. Heineken Balaton Sound június 28-án, ugyan – feltehetőleg azért, mert hétköznap nyitott – az indulásnál még közel sem volt telt ház a rendezvényen, ám ez remek alkalmat biztosított arra, hogy alaposan felmérjék a terepet a látogatók. Szerdán Hardwell volt a nagyszínpados headliner, aki a fellépése előtt még egy rövidinterjút is adott az Indexnek, csütörtökön pedig az Ofenbach DJ párost követően Tiëstóval igyekeztek minél több embert a fesztiválra csábítani a szervezők.

Persze amíg nem indul be ismét a nagyszínpados bulifolyam, addig sem unatkoznak a fesztiválozók – napközben kicsit körbe is néztünk a rendezvény területén, hogy megtudjuk, mivel töltik az idejüket. Szerdán valószínűleg mindenki későn került ágyba, így a partihelyszínek javánál csak egy-egy lézengő alakot láttunk a hőségben, a Rádió 1 Stage-nél viszont már meglehetősen korán beindult az élet.

Jóga, súlyzók és lazulás

Ennél a színpadnál mindennap déltől technojóga a program, amire bizony volt is érdeklődés. Nem sokkal 12 óra előtt már jó páran ott ücsörögtek a tánctéren, hogy megkezdhessék a közös nyújtást, amit elektronikus zenei aláfestéssel végeztek. Ráadásul ahogy feltekerték a hangerőt, egyre többen arrafelé vették az irányt – a fesztiválok sajátossága ugyanis, hogy a látogatók minden érdekességben szívesen részt vesznek.

A rendezvény területének vége felé haladva egy olyan placcot is felfedeztünk, ahol kondigépeken igyekeztek megmozgatni az előző este kifárasztott végtagjaikat az emberek. Van pingpongasztal, de strandröplabdázni is lehet, és hiába a borzasztó meleg, egyeseket ez sem akadályoz meg abban, hogy ha csak pár percre is, de átmozgassák a tagjaikat. Ez persze nem számít újdonságnak, Pumped Gabo feltűnése óta tudjuk, hogy a Balaton Sound látogatói közül sokaknak rendkívül fontos, hogy fesztivál rajtjára tökéletes külsővel rendelkezzenek, amit a megfelelő táplálkozás mellett ugye sporttal lehet elérni.

Akik ennek ellenére inkább a pihenésre szavaznak, a parton lelhetnek erre alkalmas helyekre – amikor arrafelé jártunk, sokan a kihelyezett napozóágyakon vagy a fűben eldőlve süttették magukat, hűsítő italokat szürcsölve és időnként megmártózva a Balaton vizében. Vízibiciklit is lehet bérelni, és ha valaki mégsem bírná ki partizás nélkül, délután 3 órakor felszállhat Siófokon egy bulihajóra.

2 körül persze már Zamárdiban is beindul a pezsgés, ugyan a nagyszínpad akkor még néma, a Magyarországon mindenképp újdonságnak számító, óriási háttér-LED-jét ilyenkor is igyekeznek különféle vizuálokkal dizájnossá tenni, ezzel is biztosítva a Balaton Sound esetén jól megszokott, sajátos hangulatot. A kisebb helyszíneken viszont, főleg a part közelében elhelyezett pultoknál már kora délután munkába áll néhány DJ, az esti őrületre trenírozva a strandolókat.

