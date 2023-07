A Soundon még a hullámokon való ringatózás is lépésszámlálóért kiált

Vízparti fesztivál lévén nem csak a szárazföldön, hanem a magyar tengeren is kínál szórakozási lehetőséget a Heineken Balaton Sound. A rendezvény első három napján idén is vízre bocsátották az egyik legsikeresebb programjuk, a Boat Party keretében üzemelő bulihajót, a fedélzeten pedig egyáltalán nem volt visszafogottabb a veretés, mint a fesztivál területén.

Mintha csak ma kezdődött volna, ám lassacskán a végéhez közeledik a Heineken Balaton Sound. Unatkozó embert az év ezen időszakában nehezen találni Zamárdiban, ami nem véletlen, hiszen a fesztiválra kilátogatók a nagyszínpad világhírű fellépőinek bulijai mellett temérdek nappali programból is választhatnak, hogy a vízparti helyszín adottságait kihasználva maxolják ki a hamisítatlan Sound-érzést.

Nem is akárhogyan: az elmúlt évek egyik legnagyobb sikerprogramja, a Boat Party idén is a Balatonon ringatózva várta azokat, akik a nappali hőség ellenére is bulizásra vágytak, mindezt speciális környezetben.

Az élmény egyébként nem csak a fesztiválbelépővel rendelkezők számára nyitott, hanem egy csak a hajóra szóló jegy megváltásával azok számára is elérhető volt, aki nem fizettek be a Balaton Soundra.

9 Galéria: Boat Party Fotó: Kaszás Tamás / Index

A Boat Party szervezőinek elmondása szerint idén is rengetegen éltek a bulihajó adta lehetőséggel, a siófoki kikötőből kifutó, Badacsony névre keresztelt BAHART-katamarán fedélzetére minden nap háromszáz főt vártak,

a kétórás programot pedig több mint kétszázan választották a fesztivál napjain.

A fesztivál főbejáratától egyébként egy transzferbusszal lehetett eljutni a déli-part fővárosának kikötőjéhez, aki pedig élt is a Boat Party nyújtotta lehetőséggel, biztosan nem bánta meg, hogy strandolás helyett inkább a vízen ringatózott, olyan DJ-k szettjeinek kíséretében élvezve a magyar tenger körképét, mint Mattic, DJ Palo vagy Chriss Ronson.

Kinek ne lenne kedve nyáron a Balaton közepén Ibiza fénykorát idézve veretni? Valószínűleg a fesztivál szervezői is feltehették maguknak ezt a kérdést, amikor a programot megálmodták, annál kézenfekvőbb megoldás pedig valóban nem sok létezik, mint a Balaton Sound elnevezésből kiindulva egy hajókirándulással egybekötni a veretést.

A hajóra feljutó vendégek számára a zene, a lenyűgöző táj és a nyílt víz nyújtotta szabadságérzés egyedi és felejthetetlen kalandot kínál, amit egy túlontúl magasztosan fogalmazó személy valahogy így írna le:

Ahogy a nap szépen lassan a fejünk fölül nyugovóra indul, a parti hajó egy éber álomba ringatja a fesztiválozókat. A vibráló színek, amik befestik az eget, lélegzetelállító látványt szolgáltatnak a vízen himbálózó, hajón mulató uraknak és hölgyeknek, ahogy pedig a muzsika szépen lassan fokozódik, az utazás katartikussá válik. Ez egy mesebeli élmény, ahol a nap sugarainak fényében táncolunk, miközben az úszó mulató átmeneti oázissá válik az öröm és az eufória számára.

Ez a csónak már elúszott? A program sikerét elnézve azok, akik idén lemaradtak a buliról, jó eséllyel jövőre pótolhatják.

(Borítókép: Németh Kata / Index)