Ozzy Osbourne lemondta koncertjét, a „teste még nem áll készen”

Ozzy Osbourne visszamondta fellépését, amely közel öt év óta első koncertje lett volna, mondván, hogy „a teste azt mondja, hogy még nem áll készen” − írta meg a The Guardian.

A Black Sabbath 74 éves egykori énekesének októberben a kaliforniai Power Trip fesztiválon kellett volna fellépnie a Metallica, a Guns N’ Roses, az AC/DC, a Tool és az Iron Maiden mellett. Hétfőn azonban közleményt adott ki, amelyben közölte, hogy „fájdalmas” döntést hozott a visszalépésről.

Az eredeti tervem az volt, hogy 2024 nyarán visszatérek a színpadra, és amikor jött az ajánlat erre a show-ra, optimistán igent mondtam. Sajnos a testem azt üzeni, hogy még nem állok készen, és túlságosan büszke vagyok ahhoz, hogy az első koncerten, amit közel öt év után adok, ne legyek teljesen felkészült

− írta.

Osbourne legutóbbi koncertje 2018 szilveszterén volt, de tavaly röviden fellépett a Nemzetközösségi Játékok záróünnepségén Birminghamben, ahol nevelkedett.

Folyamatos egészségügyi komplikációkkal küzd egy 2003-ban elszenvedett gerincsérülés miatt, amikor egy balesetben több csontja is eltört, köztük egy nyakcsigolyája. Ezt követően 2019-ben otthonában elesett, ami „az összes nyakcsigolyáját elcsavarta”, ami miatt el kellett halasztania az európai turnéidőpontokat.

2022 májusában elárulta, hogy műtét vár rá; felesége, Sharon Osbourne azt mondta, hogy az operáció „meghatározza majd az élete hátralévő részét”.

Osbourne No More Tours II. névre keresztelt turnéját először 2017-ben jelentette be, de azt többször is elhalasztották, betegsége és a koronavírus miatt. Februárban az énekes azt mondta, hogy hamarosan visszavonul a turnézástól, mivel „arra a felismerésre jutott, hogy fizikailag nem vagyok rá képes… mivel tudom, hogy nem tudnék megbirkózni a szükséges utazásokkal”.

Az énekhangom rendben van. Azonban három műtét, őssejtkezelések és a végtelen fizikoterápiás kezelések után a testem fizikailag még mindig gyenge

− írta.