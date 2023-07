A Rammstein újabb tagját vádolják szexuális visszaéléssel

A Till Lindemann frontembert ért vádak után két újabb nő is megszólalt a németországi médiában. Egyikük szerint a billentyűs Christian „Flake” Lorenz is szexuális visszaélést követett el.

A Rammstein alig egy hónappal a Till Lindemann frontember elleni vádak felbukkanása után mégis telt házas koncertet tartott a berlini Olimpiai Stadionban. Lindemann állítólag nőket toborzott, hogy szexuális kapcsolatot létesítsenek vele, egyes esetekben beleegyezésük nélkül. Az ügyben jelenleg a berlini államügyészség vizsgálódik. Németországban a törvény mindaddig fenntartja az ártatlanság vélelmét, amíg a vádlott bűnösségét be nem bizonyítják. Lindemannt még nem tartóztatták le, és nem is emeltek vádat ellene.

Most azonban a Süddeutsche Zeitung és az NDR újabb vádakról számolt be, amelyekben ezúttal a Rammstein billentyűse, Christian „Flake” Lorenz is érintett. Két nő jelentkezett névtelenül, több mint húsz évvel ezelőtti esetekre hivatkozva.

Olyan volt, mintha széttéptek volna

Jasmin Stevens (a cikkekben természetesen álnevek szerepelnek) elmesélt egy esetet, ami állítása szerint 17 éves korában történt. Elmondta, hogy 2002 decemberében részt vett Till Lindemann Messer című könyvének dedikálásán. Még aznap este Lindemannal és Lorenzzel együtt elautózott az utóbbi Brandenburg környéki házába.

Emlékszik arra, hogy miután sok alkoholt fogyasztott, és nagyon részeg lett, lefeküdt az egyik, felső emeleti szobában lévő ágyra. Azt állítja, hogy Lorenz ezután melléfeküdt.

Csak hagytam, hogy megtörténjen velem

− mondta a Tagesschau német televízió beszámolója szerint. „Olyan volt, mintha kikapcsoltak volna.” Kifejtette, hogy nem akarta a szexet, és úgy vélte, Lorenznek tisztában kellett lennie azzal, hogy mennyi alkoholt fogyasztott.

Stevens a bíróságon aláírt egy eskü alatt tett nyilatkozatot, és csatolta a beszámolóját megerősítő dokumentumokat, köztük az akkori naplóbejegyzéseit. A riportereknek elmondta, hogy az eset okozta trauma miatt évekig terápián vett részt.

Egy másik nő, Sybille Herder (ő szintén nem a valódi nevén szerepel) ugyanezen riportereknek mesélt egy 1996-os esetről, amikor 22 éves volt. Miután egy szállodában a zenekarral együtt bulizott és ivott, elmondása szerint arra ébredt, hogy Lorenz mellette fekszik, és nagy fájdalmat érez a hasában.

„Úgy éreztem, mintha széttéptek volna” − mondta. „Életemben szexeltem már előtte, de soha nem volt ilyen fájdalmam” − tette hozzá. Arra nem emlékszik, hogy pontosan mi történt, és arra sem, hogy ki okozhatta neki a fájdalmat.

A zenekar visszautasítja a vádakat

Christian „Flake” Lorenz és − a Herder által felhozott vádak esetében − Till Lindemann ügyvédjei visszautasították a vádakat, a magánéletre és nem kellően megalapozott tényekre hivatkozva. Lindemann nem válaszolt az üggyel kapcsolatos megkeresésekre.

A Rammstein körüli vádak miatt több koncertjükön, köztük a berlini koncerteken is ellentüntetők fogadták őket. A Rammstein az elmúlt évtizedekben hírhedtté vált dalaik szexuális és erőszakos képi világáról, valamint arról, hogy feszegetik a hagyományos ízlés határait, ami sok rajongó szerint vonzerejük egyik legfontosabb része.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg. im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.