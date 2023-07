Csák János visszavonja a Zeneakadémia rektori pályázatát

Visszavonják a Zeneakadémia rektori pályázatát, és még a héten új pályázatot ír ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Erről Csák János kulturális és innovációs miniszter beszélt egy interjúban az ATV-n. Az ügy előzménye az a tiltakozássorozat, amelyről elsőként az Index számolt be.

Csák János kulturális és innovációs miniszter szerdán az ATV Egyenes beszéd című műsorában elmondta, hogy a minap találkozott a Magyar Muzsikusok Szövetségének küldöttségével, akikkel megvitatták az igényeket, így a héten a Kulturális és Innovációs Minisztérium újra kiadja a pályázatot, ezzel meghosszabbítva a határidőt.

A miniszter azt is elárulta, hogy az új pályázatra már nemcsak az előadók, hanem az alkotóművészek is jelentkezhetnek. Mindezt annak érdekében teszik, hogy azok is, akik korábban tiltakoztak, elindulhassanak a pályázaton.

Csák János szerint egy dologból azonban nem tudnak engedni, hogy ez az intézmény abba a pozícióba kerüljön, ahol annak nemzetközileg lennie kell. Elmondása szerint ehhez egy karizmatikus vezető kell, olyan, „aki állt már a világ nagy színpadjain, aki tudja, milyen zsűriben lenni”.

Olyan ember kell, aki világítótoronyként vonzani fogja a nemzetközi hallgatókat és oktatókat

– fogalmazott a miniszter.

Az interjúban Csák János azt is kifejtette, hogy miért döntött Ókovács Szilveszter mellett. Elmondása szerint azért esett az Operaház régi-új főigazgatójára a választása, mert egy nagy intézmény vezetéséhez szerinte ismerni kell az adott közeget, nagy menedzsmenttapasztalattal és rendkívüli időkben való navigálási képességgel kell rendelkezni.

A miniszter szerint Ókovács Szilveszter úgy vezette az Operaházat például a koronavírus-járvány alatt, hogy nem lehetett érezni, hogy baj van.

Ez egy nagy intézmény. Egy több tízmilliárdos intézmény, és azt nem lehet mondani, hogy a beágyazottsága nincs meg, hiszen hihetetlen nemzetközi pályát futottak be. Mindegyik jelölt jó volt valamiben, de összességében ő volt a jó

– fogalmazott Csák János.

A miniszter elmondta, hogy ugyan ő hívta össze a szakmai bizottságot az Operaház főigazgatói pályázatának elbírálására, de a végső döntést Csák János egymaga hozta meg.

Diszkriminatívnak vélték a pályázatot

Az ügy előzménye, hogy mivel a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) élén Vigh Andrea hárfaművész, tanszékvezető egyetemi tanár mandátuma 2023. október 31-én lejár, a Kulturális és Innovációs Minisztérium július 3-án kiírta a pályázatot a rektori pozíció betöltésére.

A kiírás megjelenése után tiltakozását fejezte ki az egyetem szenátusa és tanszékvezetői, a zeneszerzők, a jazz-zenészek és az egyetem hallgatói önkormányzata (ahogy az a Papagenón megjelent), „külső” támogatóként pedig a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia is.

MINDEN TILTAKOZÓ A REKTORI PÁLYÁZAT SÚLYOSAN DISZKRIMINATÍV VOLTÁT KIFOGÁSOLTA,

vagyis hogy a jelentkezők köréből kizárattak a zenetudósok, a zenepedagógusok, a jazz- és népzenészek, a kiírás szerint ugyanis csak magas nemzetközi színvonalon teljesítő előadóművész jelentkezhet.

A tiltakozási hullám csúcsa az Indexen megjelent oktatói nyilatkozat volt, amelyet 171 oktató írt alá – ezek után nincs értelme politikai cirkuszt vagy liberális összeesküvést emlegetni, a nevek magukért beszélnek.

