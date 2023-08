Filmet készít Harry herceg és Meghan Markle

Harry herceg és felesége, Meghan Markle sussexi hercegné Netflix-filmet tervez készíteni a Meet Me At The Lake című könyv alapján. A történet nagyon sok hasonlóságot mutat a házaspár életével.

Harry herceg és Meghan Markle felvásárolta Carley Fortune Meet Me At The Lake című romantikus regényének megfilmesítési jogait. Szakértők becslése szerint a hercegi pár 3 millió fontot, azaz 1,3 milliárd forintot is fizethetett értük.

A könyv – amely egy szerelmespárról szól – májusban jelent meg, és már abban a hónapban 37 ezer példányban elkelt. A regény többek között olyan témákat dolgoz fel, mint a gyermekkori trauma, a szülő autóbalesetben való elvesztése, a mentális egészség és a szülés utáni depresszió, de alkohol- és drogfogyasztást, valamint szexjeleneteket is tartalmaz.

A történet a kanadai Torontó közelében játszódik – pont ott, ahol a Suits forgatása alatt Meghan élt, amikor megismerkedett Harry herceggel. A The Sun egyik bennfentese szerint a könyv témái – a sok hasonlóság miatt – megragadták a házaspár figyelmét.

A projektre azután került sor, hogy a pár közös szerződése megszűnt a Spotify streamingszolgáltatóval. A hollywoodi forgatókönyvírók és színészek hónap óta tartó sztrájkja miatt azonban nem tudni, hogy mikor forgatják le a filmet. Egyes PR-szakértők nem értik, miért a hercegi párnak adták el jogokat, ugyanis a könyv akkora kasszasiker, hogy tapasztaltabb producerek is jelentkeztek volna.