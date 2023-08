Egy nagy adag szenvedély és cenzúra nélküli dalok robbantják be a veszprémi színpadot

A nyár egyik legizgalmasabb programsorozata kétségtelenül Veszprémben zajlik, amely az év Európa Kulturális Fővárosa címet is elnyerte. A Gyárkert KultúrPark 2023-ban több mint hatvan külföldi és magyar előadót hozott el Balaton legújabb szórakozóhelyére. Augusztusban és szeptember elején is számos koncert, és egyéb rendezvény várja a látogatókat.

Telt ház

Néhány előadó koncertjére már nem is lehet jegyet kapni, a rajongók az összeset elkapkodták. A Kraftwerk német zenekar – amely világszerte főképp az elektronikus zene úttörő jellegű népszerűsítéséről és műveléséről híres – augusztus 9-én, szerdán este 9-kor lép színpadra.

A magyar előadók közül Demjén Ferenc, a Hiperkarma, Rúzsa Magdi és Azahriah bizonyultak a legnépszerűbbnek. Demjén augusztus 12-én, szombat este 8-kor, a Hiperkarma pedig augusztus 17-én délután 5-kor ad telt házas koncertet, amelyekre egyébként ingyenesen lehetett regisztrálni.

Augusztus 20-án 17 órakor a hazai zenei szcéna egyik legnépszerűbb előadója, Rúzsa Magdi varázsolja el a közönséget. A többszörös platinalemezes énekesnő nagyszínpados show-ján a jól ismert slágerek mellett felcsendülnek az új szerzeményei is. A koncertet – ami már szintén telt házas – Veszprém város Szent István-napi ünnepi programjai keretében szervezik.

Szeptember 1-jén délután 5-kor Azahriah lép színpadra, aki fiatal kora ellenére óriási rajongótáborral rendelkezik. Idén márciusban a Papp László Sportarénát is megtöltötte – amit a 21 éves énekes-rapper élete eddigi csúcsteljesítményeként könyvelhet el –, így nem meglepő, hogy a gyárkertes fellépésére már most elkelt az összes jegy. Mint azt többször hangsúlyozta, zenéi nem csak saját generációjának szólnak. Van olyan száma, amely egy hét alatt 1,2 milliós nézettséget ért el a YouTube-on.

Cenzúra nélküli dalok

A szókimondó, kompromisszum és cenzúra nélküli dalairól híres Krúbi – aki Magyarország egyik legkeresettebb előadója – szintén fellép a Gyárkertben augusztus 11-én. Az ismert és elképesztően népszerű rapper 2017-ben robbant be a köztudatba, zenéje alapvetően humoros, provokatív, de gyakran komoly kérdéseket feszeget.

A rock, a jazz, a blues, a soul és a funky világában is otthonosan mozgó Charlie augusztus 17-én, a hosszú évtizedek óta szárnyaló, több zenei projectet megálmodó Geszti Péter pedig augusztus 18-án ad koncertet. Az 1999-ben alakult Fish! magyar „hardpop” együttes fellépésére – amely augusztus 23-án lesz – ingyenesen lehet még regisztrálni.

Franz Ferdinand augusztus 29-én érkezik hazánkba. A több mint 20 éve alakult glasgow-i indie rock együttes az elmúlt hetekben Európában turnézott, augusztus végén pedig Veszprémben ad koncertet, hogy a város legújabb rendezvényhelyszínén egy igazán őrületes bulival zárja a nyarat. Nagyszínpados koncertjére a fülbemászó és izgalmas számairól is ismert zenekar olyan slágerekkel készül, mint a Take Me Out, a Do You Want To, a The Walk Away, a Ulysses és az Outsiders.

Egy nagy adag szenvedély

Augusztus 30-án a Carson Coma lép fel a veszprémi Gyárkert színpadán. Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekara egyre nyíltabban és világosabban érinti azokat a hétköznapi problémákat, amelyeket mindannyian átélünk, rajongótáboruk folyamatosan nő, fellépéseik rendre telt házasak. A hattagú formáció nyár végi bulija épp ezért kihagyhatatlan program.

Augusztus 31-én a hazai könnyűzenei élet meghatározó alakja, Majka ad koncertet. Ahogy ő fogalmaz: fontos, hogy aki eljön a bulijaikra, az jól érezze magát az első perctől az utolsóig. Nem lesz ez másképp a Gyárkertben sem, ahol együtt üvöltjük majd: Mindenki táncol!

Végül, de nem utolsósorban Beton.Hofi, azaz Schwarcz Ádám lép a Gyárkert színpadára szeptember 2-án, aki rövid idő alatt robbant be a köztudatba. Dalszövegei, mondanivalója és előadásmódja miatt mára ő a hazai könnyűzene egyik legizgalmasabb szereplője. Mint korábban fogalmazott: „A focival eltűnt az életemből egy nagy adag szenvedély. Kellett valami a helyére. Ez lett a rap.”

Balaton Piknik

Az ötéves Balaton Piknik is Veszprémbe érkezik, így idén a Gyárkert KultúrPark színpadán élvezheti a közönség a fantasztikus koncerteket a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa jóvoltából, ahol csodálatos környezettel és felejthetetlen hangulattal várják az elektronikus zene kedvelőit. A rendezvényen augusztus 19-én a következő előadók várhatók:

Lee Burridge,

Gusgus,

Michael Mayer,

Analog Balaton,

Peter Makto,

Secret Factory.

Mint ismert, a Gyárkert KultúrPark 2023. május 5-én nyílt meg, és azonnal Veszprém egyik legnépszerűbb rendezvénytere lett. A 4500 fő befogadására alkalmas új pop-up koncerthelyszínen októbertől városi parkként szolgálja tovább a közösséget.