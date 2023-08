Robotok érkeztek Veszprémbe, az emberek pedig az esőben táncoltak

Az elektronikus zene talán legnagyobb élő úttörői 1970 óta aktívak, méghozzá annyira, hogy 2023-as turnéjukon Magyarországra is ellátogattak. A Kraftwerk Veszprémben, a Gyárkert KultúrPark színpadán adott egy különleges, a zenekartól megszokott, egyéb bandákhoz mérve rendhagyó formavilágú koncertet, ami valószínűleg minden jelenlévőben nyomot hagyott.

Hogy átok vagy csak sorozatos balszerencse, nem tudom, de tény, ami tény, szinte az összes koncert, amire az elmúlt időszakban ellátogattam, elmaradt vagy esőt fakasztott. Nem volt ez másképp most sem, amikor 2023. augusztus 9-én Veszprémbe autóztam, hogy egy olyan zenekart nézzek meg élőben, amely több mint ötven éve áll a színpadon, és amely formációt a világ zenészei és zenei szakértői is egyöntetűen az egyik legnagyobb hatású alkotó csapatnak tartják.

Öt évtizednyi kísérletezés

A Kraftwerk 1970 óta van jelen a könnyűzenei életben, ráadásul nem is akárhogy. Az egyik első, igazán jelentős elektronikus zenei formációként maradt meg a történelemkönyvekben, nélküle nem lettek – vagy jóval szegényesebb világgal dolgozhattak – volna olyan ikonikus előadók,

mint a Daft Punk, a Depeche Mode, a The Prodigy vagy a Radiohead.

Hogy miért érdemes róluk ekkora távlatokban beszélni? Mert ez a német zenekar – amelyből mára csupán egyetlen kezdeti tag maradt az aktív felállásban – nem csupán zenét szerzett és ötleteket tesztelt. Nyugodtan mondhatjuk, hogy kimerítette a progresszivitás fogalmát: új dalszerkezetek, új hangzások, nyelvek és stílusok keverése, sőt saját maguk által összerakott, legyártatott és tesztelt effektek – több olyan, amelyet ma is aktívan használnak az elektronikus zenében szerte a világban.

A Kraftwerk olyan témákról és olyan módon énekelt, amely egyedülálló volt a saját korában. Azoknak a dalaiknak, amelyekben a szövegek is kiemelt szerepet kaptak, ma is aktuálisak – ha csak a Radioactivity című számot nézzük egy ilyen forrongó világhelyzetben, ahol az atomháború fenyegetése lassan ismét napi szintű témává válik.

Nem kell túlgondolni

Veszprémben gyakorlatilag telt ház volt – vagy legalábbis annak tűnt, oldalról szemlélve. Ezen az eső sem változtatott, amely a koncertkezdés után nem sokkal el is állt. Bár mindenki átfázott kicsit, így a hangulat is lassabban érkezett meg – nagyjából a koncert felére a közönségben már fel lehetett fedezni számos táncoló, lötyögő, riszáló és ugráló foltot.

A Kraftwerk koncertjén ugyanis a közönség mozgásán van a hangsúly, mivel a négyfős elektronikus zenei csapat tagjai mint robotok ragadnak meg pultjaik mögött, és csupán a kivetítők, ledfalak és fények adta látványelemekből építkeznek, nélkülözve minden túltolt show-elemet. Leginkább extravagánsnak a csapat ruhaszettjét lehetett mondani, amely olyan volt, mintha elektromos, világító szálak futnák be a testüket, amelyek olyan fényben játszottak, amilyet épp akartak, akár színváltós és átmenetes formában is.

A hátsó kivetítőn számtalan kisfilm, effekt és animáció kapott helyet, másodperces pontossággal igazítva az adott dalokhoz és remixekhez.

Ez gyakorlatilag külön színpadi elemként funkcionált. A végeredmény magáért beszélt.

A koncert hosszát tekintve izmos, kétórás szettet nyomtak le másfél tucat dallal. A kínálatban voltak egy az egyben eljátszott slágerek is, mint az Autobahn és a Das Model, de voltak kevert megoldások is, ahol több számot vagy zenei betétet varrtak össze, mint a zárásnak előadott Techno Pop / Music Non Stop mix.

Bár a lejátszott szett nem nagyban különbözött az elmúlt turnéállomásokon előadottaktól, a záródalnál, a tagok, mielőtt lementek volna a színpadról, egyesével nyomtak egy-egy freestyle-t. Csak azért, hogy kicsit menőzzenek, mekkora profik is valójában – és ez tagadhatatlanul működött. Ezután egyenként kisétáltak a pódium szélére, meghajoltak, mint színészek a színházban, majd lementek a színről.

Mindenki másképp csinálja

A közönségben elvétve egy-egy hangot lehetett hallani arról, hogy a látottakat és hallottakat inkább egy profi iparosmunkának vélték, mintsem ámulatos koncertélménynek, de annyit érdemes észben tartani, hogy a Kraftwerk sosem arról volt híres, hogy a közönség elvárásai szerint csinálna bármit is.

Egész karrierjük során a határokat feszegették,

titkos stúdiót építettek a világtól elzárva, megtagadták a válaszadást a rajongói levelekre, ha meg a Coldplay énekese kért tőlük ügyvédi engedélyt, hogy egyik dalukat feldolgozhassa, akkor csak hetekkel később adtak választ. A zenekar postán küldött, kézzel írt levelet, amelyben csak ennyi állt: igen.

A végső meghajlás, kis játékos videómontázsok és ötletek arról árulkodtak, hogy legyen bármennyire is szokatlan ez a távolságtartónak ható formanyelv, a Kraftwerk hálás volt a közönségnek, hogy felléphetett, és hogy ekkora érdeklődés volt irántuk. Hatalmas közönség várta őket, amely nem szűkölködött tapsban, füttyszóban – a jófajtában – és örömteli kurjongatásban.

A Gyárkert KultúrPark könnyedén kezelte a telt házas embertömeget, még a (sör)csapoknál is értelmezhető idő alatt sorra lehetett kerülni. Akik szeretnék megnézni, hogy Veszprém milyen szabadtéri nagyszínpadot hozott össze magának, szeptember elejéig még megtehetik.

(Borítókép: A német Kraftwerk együttes koncertje a veszprémi Gyárkertben 2023. augusztus 9-én. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)