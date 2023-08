Tom Hanks nagyon aggódott Austin Butlerért az Elvis film után

Ahogyan arról az Index is beszámolt, Austin Butler főszereplésével még tavaly, 2022 júniusában mutatták be a rock and roll királya előtt tisztelegve az Elvis Presley életét bemutató Elvis című filmet. A 31 éves színész most a The Sunday Timesnak adott interjújában mesélt arról, hogy mi történt vele a film után.

Butler a szerep kedvéért két teljes éven át testesítette meg Elvist. A zenész hangjának megalkotása is igazi kihívást jelentett számára, amit annyi ideig gyakorolt, hogy már a saját hangján is nehéz volt megszólalnia.

Nem hiszem, hogy még mindig úgy hangzom, mint Elvis, de nehéz volt levetkőzni ezt. Ez olyan, mint amikor valaki huzamosabb ideig él külföldön, és átveszi az ottani nyelv sajátosságait. Nekem ez volt az életem három évig, tehát biztos vagyok benne, hogy egy-két felvett dolog a mai napig megmaradt a beszédemben

– fogalmazott korábban a színész, aki annyira elmerült a szerepben, hogy a projekt végeztével az Elvis menedzserét játszó Tom Hanks aggódni kezdett Butler mentális egészségéért.

A Parker ezredest alakító Hanks biztos volt benne, ahhoz, hogy a fiatal színész figyelmét elterelje arról a mentális megterhelésről, amelyet a projektból való kiszakadás jelent, egy újabb feladatra van szüksége.

Erről Butler a The Independent által szemlézett interjúban úgy mesélt, hogy Hanks egy este a vacsoránál azt mondta neki:

Olyan mélyen elmerültél Elvisben, hogy a mentális egészséged érdekében bölcsebb lenne, ha rögtön valami mással foglalkoznál. Ha csak úgy leugrasz a vonatról, érzelmileg sérülhetsz. És tudod, van ez a dolog, aminek a producere vagyok.

Tom Hanks tehát szerepet ajánlott Butlernek a hamarosan megjelenő Masters of the Air című tévésorozatban, amelynek Steven Spielberggel közösen volt a producere. Az Apple TV+-on hamarosan látható műsorban már Butler is erősíti a szereplőgárdát.

Azonban nem ez az egyetlen szerepe a 31 éves színésznek az Elvis után. A Dűne novemberben megjelenő második részében is feltűnik Feyd-Rautha Harkonnen szerepében.