Azt már egy ideje tudhatjuk, hogy a 2021-es Dűne, vagyis Denis Villeneuve elsöprő fogadtatású, Frank Herbert 1965-ös sci-fi-regény-adaptációja hivatalosan is kap folytatást. Most viszont végre bepillantást nyerhetünk néhány kép erejéig a második felvonásba, ahol számos visszatérő karaktert láthatunk, de az újonnan csatlakozó színészek is tiszteletüket teszik.

A készülő folytatás pontosan ott veszi fel a történet fonalát, ahol az első rész abbamaradt, visszaköszönnek olyan, korábban megismerhetett színészek, mint Timothee Chalamet, Zendaya, Stellan Skarsgard, Josh Brolin, Rebecca Ferguson és Dave Bautista. Szerencsére a rajongók egy sor új karaktert is megismerhetnek a promóképekből, akiket Léa Seydoux, Austin Butler és Florence Pugh alakít majd.

(via Vanity Fair)