Jó hírekről számolt be Mehringer Marci a balesetük után

Augusztus 5-én szenvedett autóbalesetet Mehringer Marci és zenekara, miután kisbuszuk durrdefektet kapott. Többször is megpördült az autó, majd fel is borult, így az utasok közül mindenki megsérült. Dobosukat válságos állapotban kellet kórházba szállítani, azonban az énekes most az ő állapotáról is jó híreket közölhetett.