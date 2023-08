Sokan álltak ott olyan táblával, hogy Billie mentette meg az életüket

Az arútluK podcast vendége ezúttal az Index két újságírója volt. Pogonyi Nóra, a Fomo rovat vezetője és Harnisch Kitti, a rovat szerkesztője végigdolgozta a Sziget Fesztivál egy hetét, és most megosztják a hallgatókkal az élményeiket és a tapasztalataikat.

Az elmúlt évek során sokat változott a Sziget Fesztivál, teljesen más koncepcióval szervezik a koncerteket, a magyarokat és a metálosokat is elosztják a különböző színpadokon, derül ki a beszélgetésből. Sok olyan előadó lépett fel idén, aki a fiatalokat szólítja meg, és ezzel bevonzották a tinédzsereket is a fesztiválra – Billie Eilish például a Z generáció szupersztárja, de családok is megjelentek a koncertjén egészen kicsi gyerekekkel.

Az Index újságírói az arútluK podcastban beszélnek a Sziget Fesztivál árairól is. Pogonyi Nóra szerint olyan szupersztárokat léptetnek fel a Szigeten, akiket több száz millió forint Magyarországra hozni, és ezt valamiből ki kell termelni. Harnisch Kitti úgy látja, az a magyar fiatal, aki egész évben a Szigetre gyűjt, legalább annyi élménnyel gazdagodik, mintha elutazna messzi tájakra. A külföldiek pedig egyértelműen nyaralni jönnek. Az újságírók elmondták, miért volt különleges a Budi Buli, de a mozgó szobrok, a gólyalábasok, az óriás bábok, a dekoráció, a drónos fényjáték is nagy élmény a Szigeten, mintha meseországban járna az ember.

Pogonyi Nóra és Harnisch Kitti beszélt még arról is, hogy

miért nem baj, ha kormánykritikus egy előadó,

milyen zenei műfajok jelennek meg a Szigeten,

ki kerülhet a retró színpadra,

mit jelent a Szigeten sátrazni,

milyen sztárokkal interjúzni,

mit tapasztalhattak a fiatal lányok, akik úgy érzik, hogy nem érik meg őket,

mi várható jövőre, a 30. Sziget Fesztiválon.

