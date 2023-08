A Strand Fesztivál főfellépője azt hitte, Budapesten játszik

Szerdán a nulladik nappal startolt el a Strand Fesztivál. A rendezvényen elsőként a Citymatiné partisorozaté volt a főszerep, amit korábban a Szigeten kívül egyetlen hazai fesztiválra sem hoztak el, ám ezúttal Zamárdiban is közelebbről megismerkedhettek vele a fesztiválozók.

Véghajrába ért az idei nyár, és már az utolsó fesztiválok töltik meg élettel az ország egyes tájait. Szerdán Zamárdiban kezdetét vette a Strand Fesztivál, ami ezúttal egy nulladik nappal indult. Bár a bulizók ekkor még nem élhették át a teljes fesztiválélményt, mivel a rendezvény területén csak három színpad üzemelt, illetve más helyszínek összerakása még folyamatban volt. A Szigethez vagy a Balaton Soundhoz viszonyítva egy családiasabb fesztiválra kell gondolni, ahol a fiatalabb generáció mellett – akiknek jóval megfizethetőbb egy Strand-bérlet – megfér az idősebb korosztály vagy éppen az egészen kicsik. Az idén cirkusz tematikában megépült Strand Fesztiválon az előbbiekkel párhuzamba állítva az árak sincsenek az egekben.

Egy pizza például 1590 forintba, egy hamburger 3800 forintba, míg egy viceházmester 1940 forintba kerül. A többi rendezvényhez hasonlóan pedig itt is repohárral együtt lehet italhoz jutni, amiért pluszban 600 forintot kérnek el az első vásárlásnál. Tekintve, hogy egy vidéki, nem túl nagy fesztiválról van szó, ami a Balaton Sound területének egyik felét foglalja csak el, a vendéglátósok érezhetően jobb kedvvel szolgálják ki a fesztiválozókat, és még egy kis csevejre is jut idő két rendelés között. Az árak alakulására egyébként részben kihatással lehet az is, hogy egy

főleg magyar fellépőket felvonultató fesztiválról van szó,

amelyen csak néhány külföldi előadóval operálnak évről évre, így a költségek sem rúgnak olyan magasra, mint a nemzetközi sztárokra alapozó rendezvények. Bár a Strandon a megszokott már fesztiválos elemekkel találkozhat az ember – köztük színes, mozgó bábuk, bungee jumping vagy dodzsem –, idén nagyot dobbantottak, és egy olyan programsorozatot hoztak el Zamárdiba, amit korábban nem sok fesztiválon lehetett látni.

Gorgon Citynek a fele hiányzott

A Strand Fesztiválon idén elsőként találkozhattak a fesztiválozók a Citymatinéval, ami egyébként a budapestieknek ismerős lehet, mivel a programsorozat már évek óta működik a fővárosban. Tulajdonképpen egy nappal kezdődő szabadtéri rendezvényre kell gondolni, ahol este tíz óránál általában nem szokott tovább tartani a buli. A Citymatiné megalkotói minden bizonnyal azt szerették volna megmutatni az elektronikus zene kedvelőinek, hogy nem kell éjszakának lennie ahhoz, hogy jól érezzék magukat, és a barátokkal ellötyögjenek egy efféle muzsikára. Ezt a szemléletet a Strandon szintén igyekeztek továbbadni, így már délután két órától beállta egy DJ a pult mögé, ám az este legnagyobb dobása a Kye „Foamo” Gibbonból és Matt „RackNRuin” Robson-Scottból álló brit banda, a Gorgon City volt – akik egyébként másodjára léptek fel hazánkban, először májusban bizonyítottak a hazai közönségnek.

Ugyan amikor kora este beléptünk a fesztiválra, némi aggodalommal töltött el bennünket az, hogy viszonylag kevés emberrel találkoztunk – ez főleg annak tudható be, hogy a szerdai nap még csak a fesztivál nulladik napja volt – viszont estére, a Gorgon City kezdésére már szép tömeg gyűlt össze. A főleg house műfajban mozgó „duó” szépen játszadozott az elektronikus zene különböző ágazataival, és akár a technó is úgy lett beleépítve a repertoárba, hogy nem ütött el a többi daltól, holott igen különböző stílusokról beszélünk. Azt ugyanakkor érdemes kiemelnünk, hogy bár a Gorgon City két DJ-ből áll, azon egy óra alatt, amíg a színpadnál álltunk,

csak az egyik tagot, Matt Robson-Scottot láttuk a pult mögött.

Bár nincs kizárva, hogy az este folyamán valahonnan előkerült a másik fél is, ám így Gorgon City helyett csak egy Gorgon Village jutott a zamárdiaknak. A zenekar Instagram-oldalát nézve pedig hamar rájöhettek a fesztiválozók, hogy valami nem volt kóser, mivel a repülőről posztoló Matt Robson-Scott a 24 óráig elérhetó Insta-sztorijában írta, Budapesten koncertezik este, ami távolabb nem is állhatott volna a valóságtól.

Fotó: Instagram

A duóból hirtelen szólóvá vált Gorgon City, pontosabban a Citymatiné partisorozat ráadásul egy kisebb színpadon kapott helyet, pedig megérdemelte volna akár a Nagyszínpadot is, igény lett volna rá. A hangosítással sem voltunk teljesen kibékülve, mivel egyes hangok kifejezetten bántották a fület. A kis helyszín ellenére meglehetősen sok színpadi elemet használtak – talán túl sokat is –, köztük konfettiesőt, kilövellő tűzoszlopot és füsttengert, valamiképp színesítve az egyszemélyes banda produkcióját. Ehhez egyébként némileg hozzátettek a színpadon higanymozgással ugrándozó, macskának és asztronautának öltözött, diszkógömbként csillogó táncosok is, akiket valószínűleg jó pár előadó mellett láthatunk még az elkövetkezendő napokban.

Cirkusz és csúszda

A koncertek között a Fővárosi Nagycirkusz és Kiss V. Balázs bűvész világszámokkal érkeznek Zamárdiba, míg a fesztivál területén a Karzat Színház és a Vándorvurstli, a Piros Orr Alapítvány bohócai, a Rippel fivérek és számos zsonglőriskola várja a vendégeket. Idén azonban nemcsak cirkusszal, hanem egy sajátos ötlettel is várja közönségét a Strand Fesztivál. A balatoni panorámás, szabadtéri MOL Nagyszínpad mellett egy nagy és nyitott sátorban épül fel a Foodora Nagyszínpad. Itt a koncertek kora délutántól hajnalig egymást érik. Ugyancsak koncertekkel várja a rajongókat a Borsodi Színpad, a Petőfi Színpad, a Telekom Kraft Színpad, a Kinley Stage és a Jagermeister Arena. Az éjjeli órákban ráadásul a Kraft Kertben Járai Márk a házigazda, itt alkalmanként 3-3 zenész ül a tábortűz mellé egy szál gitárral és szívet melengető dalokkal. Eközben a fesztivál túlsó végében a Strand Kertmozi naponta két filmmel és popcornnal várja a nézőket.

A Strand ezúttal igazán izgalmas és friss, aktuális zenei produkciókkal rukkolt elő. A zárónapon, szombat éjjel a Purple Disco Machine első alkalommal lép hazai színpadra, a Grammy-díjas német producer napjaink egyik legkeresettebb művésze, akinek dalai a rádiók és a streamingplatformok legnagyobb kedvencei. Sőt, az idei Strand Fesztiválon épült fel a Balaton minden bizonnyal legmagasabb tornya is. A Magyar Honvédség közreműködésével üzemelő, 25 méter magas komplexum tetejéről a bátor jelentkezők egy közel 200 méteres pályán csúszhatnak végig a közönség felett, a színpadok előtt. Szombaton a Valmar csapata is vállalkozik erre, a szerencsések pedig velük együtt csúszdázhatnak.

(Borítókép: Matt Robson-Scott. Fotó: Papajcsik Péter / Index)