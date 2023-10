Újabb híres videójátékból készülhet film

Az Elder Scrolls Online kreatív igazgatója arról beszélt a napokban, hogy a Bethesdával közösen készen állnak arra, hogy élőszereplős adaptációt készítsenek a sorozatból. Eközben a múlt héten jött a hír, hogy élőszereplős változat készül a Cyberpunk 2077-ből is, így a most aktív filmes projektekkel együtt hamarosan számos játékadaptáció érkezhet a mozikba és a streamingoldalakra.

Alig néhány napja érkezett a hír, hogy már dolgoznak az elmúlt évek egyik legsikeresebb játéka, a Cyberpunk 2077 adaptálásán az Anonymous Content égisze alatt. Most az Elder Scrolls Online mögött álló Rich Lambert, a játék kreatív igazgatója jelentette be, hogy hatalmas potenciált lát az élőszereplős változatban.

Lambert úgy véli, az Elder Scrolls világában közel annyi lehetőség rejlik, mint Tolkien írásaiban, így vétek lenne kihagyni. Ahogy a Gaming Bible idézi a kreatív igazgatót:

Nagyon izgalmas lenne, ha meg tudnánk csinálni, egyelőre viszont azt kellene kitalálni, hogy miként. Hatalmas fantasyrajongó vagyok, és úgy vélem, az Elder Scrollsnak igazán megkülönböztethető világa van. Persze az olyan dolgok, mint például a tündék, klasszikus fantasyelemek. Úgy gondolom azonban, hogy az Elder Scrollsnál stabil alapot adnak a konvencionális elemek, miközben dominánssá válhat az egyediség.

Az Elder Scrolls Online 2014-ben indult, struktúráját tekintve MMORPG – valós időben játszódó, többszemélyes online szerepjáték. Az internetes formátum egy több mint húszéves franchise része – a világ egyik legismertebb szerepjátéka. Rich Lambert arról is beszélt, hogy az Elder Scrolls mögött álló Bethesda – amelynek olyan játékokat köszönhetünk, mint a Fallout-széria vagy a Starfield – szintén nyitott lenne belevágni élőszereplős alkotásba, de a kreatív igazgató animációs filmtől sem zárkózna el.

Lambert közel húsz éve része az Elder Scrolls franchise-nak, és úgy véli, eljött az idő erre a lépésre, amivel szerinte a rajongók is egyetértenek. A kreatív igazgató szerint:

Ez az, amit a közösség már régóta kér. Nagyon szeretnének egy Elder Scrolls-filmet, mivel a CGI-előzeteseinket is imádják. Reméljük, hogy lehetőségünk nyílik erre a jövőben, mert az Elder Scrolls világában sok olyan nagyszerű történet van, amelyet még el kell mesélni.

A játékadaptációk élőszereplős filmvilága hányatott sorsú gyerek. Már a kilencvenes években akadtak kísérletek, de a Mortal Kombat-filmen kívül egyedül a Street Fighter tudott jelentősebb bevételt generálni – utóbbit azonban a kritikusok lehúzták. 2001-ben a Tomb Raider szélesvásznú változata Angelina Jolie főszereplésével szintén komoly pénzeket tudott hozni a kasszáknál, de ez az alkotás is megosztotta a nézőket.

Kiút a gödörből

Kevés videójáték-adaptáció tudta megélni a filmsorozattá cseperedést. Ami konzekvensen, egyazon szereplőgárdával tolta végig, az a Kaptár, amely a Biohazard Resident Evil videójátékán alapszik – a film angol címe is Resident Evil volt. Ezt hiába húzták le a kritikusok, összesen hat részt ért meg Milla Jovovich főszereplésével.

Egészen a 2010-es évek közepéig bátor vállalásnak számított a játékadaptáció. Ennek számos oka van, legyen szó

a digitális világ igényes ábrázolásáról mozis környezetben,

a karakter- és történethű feldolgozásról

vagy az izgalom fenntartásáról olyan film esetében, amely már elmesélt történetet igyekszik vászonra vinni.

A technológia fejlődése sokat tágított a lehetőségeken, így a CGI és a különleges effektek a világok pontosabb megalkotására adtak lehetőséget. A határfilmnek számító Warcraft – amely a Blizzard zászlóshajójának történetét vette elő – vagy a korszakalkotó játékot feldolgozó Assassin's Creed mozifilm már stabilan teljesített a kasszáknál. Az új Tomb Raider, a Sonic, a sündisznó és a Werewolves Within pedig már egyre jobb kritikákat kapott.

Az idén októberben érkező Five Nights at Freddy's vagy a jövőre debütáló Borderlands is tartogat potenciált. A sikerjátéknak számító Ghost of Tsushima is remek alap a vaskos filmélményhez, ami szintén aktív projekt. Amennyiben a Cyberpunk 2077 és az Elder Scrolls is elkészülne igényes, ütős élőszereplős formában, az egész játékadaptációs világ hatalmas lépést tenne előre.