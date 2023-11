Visszatért a színpadra Besenczi Árpád a súlyos sérülése után

„A körülményekhez képest jól vagyok, épp most voltam kötözésen, nemsokára már a varratokat is kiveszik. De kedden már játszottam is” – mondta a Blikknek Besenczi Árpád. A színész arról is beszélt, hogy változtatni kellett bizonyos jeleneteken.

Bizonyos jeleneteken változtattunk, hiszen sok artistaszerű elem volt benne. Nem ugrom ki például az ablakon, nem mászom fel a létrán, nem tolok talicskát. Szerencsére így is nagy siker

– mondta a lapnak Besenczi, hozzátéve, hogy bár az ujjának egy részét elvesztette, szomorkodni nem volt ideje.

Négy kisgyerek mellett nincs idő azon elmélkedni, hogy lesz, mint lesz. A legkisebb, a hároméves nem is nagyon érti, sőt nem is nagyon érdekli, hogy apának kötés van a kezén

– fogalmazott a színész, aki nagyon hálás a feleségének, amiért rengeteg terhet vesz le a válláról.

„Kedden veszik ki a varratokat, az orvos azt mondta, hogy a lebeny él, működik. Ezek után úgynevezett csonkformáló kötéseket fognak feltenni, hogy erre rá lehessen húzni majd egy implantátumot, ami úgy fog kinézni, mint az igazi ujjam” – magyarázta Besenczi Árpád, akinek Bendegúzt alakító kisfia, Zsongor végignézte édesapja balesetét.