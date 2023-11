Van egy gyógynövény, amit kevesen ismernek, pedig segít a fogyásban

Mindenki tudja, milyen fontos kérdés az, hogy naponta mikor lehet, szabad utoljára étkezni. Van olyan, aki a délután négy órára esküszik, más az este hatra, és akadnak olyanok, akik az este tíz órában bíznak. Vagy azt mondják, végül is tök mindegy. Miközben többnyire minden azon múlik, mikor kerülünk ágyba, milyen munkát végzünk – és mit eszünk.

Úgy lefeküdni, hogy a gyomrot nem terheli meg semmi éjszakára, kifejezetten hasznos dolog. Igaz, komoly önfegyelem és megtartóztatás kell ahhoz, hogy megálljuk, ne együnk az elénk tett ételből, vagy

ne közvetlenül lefekvés előtt zabáljuk magunkat tele.

Ami azonban bizonyos, ha az étkezésre odafigyelünk, akár csak az időpontjára is, az segít rendben tartani a testsúlyt. Pierre most azt a kérdéskört járja körül, hogyan tudunk önmagunkon segíteni anélkül, hogy kimozdulnánk a konyhából.

Chia, menta, szenna

Vannak nyersanyagok, fűszerek, amelyek kifejezetten segítik az emésztést. Ezek többsége könnyen beszerezhető, még az is lehet, a legtöbb háziasszony konyhájában most is megtalálható.

Ilyen csodaszer például az almaecet. Az ételek savtartalmának kiegyensúlyozásában segít, ez kifejezetten jót tesz a gyomornak. A másik a chiamag. Úgy tartják, folyadékban húsz percig kell áztatni, akkor zselatinossá válik az állaga. Ha valaki ezt megissza, az elképesztően jó hatással van az emésztésre.

A citromról mindenki tudja, hogy hatásos gyümölcs és fűszer, és nem csak azért, mert összehúzza a szájat. Reggel, langyos vízzel keverve jót tesz a májnak, és mindenféle altesti mozgásfolyamatnak. A menta is emésztőrendszer-barát, mézzel, teának pazar, vízzel felöntve folyadékot is pótol. A kefir és a joghurt pedig igazi testőr, már aki bírja. Aki viszont igen, annak szinte kötelező volna.

Pierre megemlít egy bónuszt. A szenna az a gyógynövény, ami tisztít, pucol, takarít. Nyálkahártyát szárít, gyulladásokra hasznos, hurutos panaszokra válasz. Még a fogyásban is segít. Ezt azonban nem esetenként kell használni, hanem folyamatosan. Arról nem is szólva, hogy a szenna még a stresszt is oldja.

MITŐL ÉREZTE MÁR ÚGY, HOGY SZINTE HALÁLRA ETTE MAGÁT? Ismerős a kérdés? Ezt tettük föl legutóbb szavazásra, most pedig eredményt hirdetünk. A válaszadók közül a legtöbben azt jelölték be, hogy Ha sokat ettem bármiből. Ez nyilván kézenfekvő is. Legkevesebb szavazat arra érkezett, hogy Ha kevertem a halat a hússal.

Ami viszont minden jobb konyha „kelléke”: a csontleves. Élettani hatásáról szinte regények születtek már. Az igazi csontleves ugyanis gyógyszerként hat. Ehhez lassan, sokáig kell főzni, mert az L-glutamin és a kollagén ekkor szabadul fel benne jelentős mennyiségben.

(Az Index Könyvek gondozásában megjelent Vajda Pierre

Pierre kóstolgat – és hiszed, vagy sem, elégedett című könyve.

Itt megvásárolható, előrendelhető.)

Pierre gasztroesztéta. A leírtak nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját. Szeretjük az izgalmas, okos, érvelő beszélgetést. Várjuk az ön véleményét is.

Ha lemaradt volna az előző heti Pierre-cikkről, itt elolvashatja.

(Borítókép: Russ Rohde / Getty Images Hungary)