Korai lenne még temetni a mozit, és azt is tudjuk, kik fogják megmenteni

A mozi halálát már régóta vizionálják világszerte. Magyaroszágon is hatalmas visszaesés tapasztalható a filmszínházak számát illetően, amire az elmúlt évtizedben a a„streamingelés” is rásegített. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) azonban pozitívan tekint a jövőbe, tanulmányuk szerint korai lenne még perifériára helyezni a mozifilmek jelentőségét. Több magyar rendező is kifejtette már véleményét a témában.