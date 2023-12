Ezt írta a fotóra a díjnyertes rendező: „minden k...rva rég volt″

A budapesti Főfotó kávézó és galériába érkezve azonnal megcsap a frissen őrölt kávé illata. A terem tele van kávézó és teázó vendéggel, valamint jegyzeteit bújó diákkal, a Főfotó az egyetemi élet sűrűjében található. Aztán, a hátsó terembe belépve, fotók sokaságát pillantjuk meg. Mindegyiken filctollal írt szöveg olvasható.

12 Galéria: Magyarázat mindenre - Főfotó Fotó: Németh Kata / Index

A Főfotó mindig valami érdekes, nem mindennapi kiállítással rukkol elő. Nyáron a női mosdó toalettjében nyílt tárlat, erről az Indexen is írtunk. Ezúttal

a Magyarázat mindenre című film elevenedik meg képekben és gondolatokban a kávézó nagyobbik termében.

A kiállításon különleges egységet képeznek a film forgatásán készült képek, valamint Reisz Gábor személyes, kézzel írt versei. A Képek, szavak című rendhagyó tárlat 2023. december 7. és 16. között látogatható.

Minden kurva rég volt a szavak a tüdőből érkeztek a pókhálóba ragadt ékezet a tücsök morzéja csak neked szól ide rímel az, hogy rock 'n' roll

– írta a rendező a film egyik forgatási napján. Az érdeklődők ilyen és ehhez hasonló – hosszabb és rövidebb – szövegekkel találkozhatnak.

Mindennap írt egy pár soros verset

Az esemény leírásában is olvasható, hogy a Magyarázat mindenre független magyar film forgatása 2022 nyarán zajlott,

pillanatait Vajda Réka örökítette meg.

A képek beállításai, kompozíciói és az elkapott momentumok mind messze túlmutatnak a szimpla standfotókon. Réka színes és fekete-fehér, középformátumú képein keresztül kicsit más szemszögből látjuk a film egyes jeleneteit.

Reisz Gábor, a film rendezője úton a forgatás helyszínére mindennap írt egy pár soros verset. E sorok néha történetet mesélnek, néha asszociatív módon adják vissza azt a hangulatot, ami meghatározta ezt a rendkívül intenzív, fárasztó, ám annál örömtelibb időszakot.

Reisz Gábor szövegei Vajda Réka fotóin kézzel írva olvashatók, ezáltal mindenki számára szabadon értelmezhető, ám mégis egyértelmű és szoros kapcsolatot teremtenek a film, a fotó és a szöveg között.

A kiállítás valamennyi képe a kézzel ráírt verssel megvásárolható. Minden képből két példány van.

12 Galéria: Magyarázat mindenre - Főfotó Fotó: Németh Kata / Index

Rengeteg támadás érte a filmet

Reisz Gábor első filmje óta tudjuk, hogy a rendező elképesztően jól tudja megfogni a magyar valóságot. Legújabb alkotása, a 2023. októberében bemutatott Magyarázat mindenre nem véletlenül nyerte el a Velencei Filmfesztivál Orizzonti szekciójának Arany Oroszlánját, a két és fél órás mozi minden perce magával ragadja a nézőt. Emellett a Chicagói Nemzetközi Filmfesztivál legjobb filmnek járó díjat is elnyerte.

A filmről írt kritikánkat itt olvashatja.

Ugyanakkor a filmet már a megjelenés előtt is rengeteg támadás érte kormánykritikus hangvétele miatt. A rendezővel az Index interjút is készített: többek között arról kérdeztük, hogy mivel indokolta a Nemzeti Filmintézet, hogy nem támogatta a filmet. Reisz Gábor beszélt a forgatásról, a filmet ért vádakról, az Inkubátorprogram haláláról, a külföldi támogatókról, valamint a filmezés jövőjéről is.

(Borítókép: Németh Kata / Index)