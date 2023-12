Elk*rták ezt is! – Kálomista Gábort megihlette a Tesla

Fikciós filmek után fogyasztóvédelmi dokumentumfilmeket készítene Kálomista Gábor. A Megafilm producerének Gyurcsány Ferenc után egy visszaeső defektbajnok Teslával gyűlt meg a baja, majd egyéb visszaélések nyomába is eredhet.

A Megafilm producere idén májusban vett át egy Tesla S Plaid típusú gépkocsit a Tesla budapesti telephelyén. Azt mondja, már az átvétel során feltűnt neki, hogy az autóban pótkereket és gumijavító készletet nem látott. Meg is kérdezte, mi a teendője, ha defektet kap. A szalonban megnyugtatták, hogy ebben a nem várt, és nem is túl valószínű esetben hívja a Tesla által megadott telefonszámot, és azonnal intézkednek.

– Az autót átvettem – folytatja történetét a filmproducer, aki már ősszel ki is próbálhatta a telefonos segítséget, amikor az M7-es autópályán defektet kapott.

Első defekt

Sosem jó érzés, ha kilyukad a gumi. Az ő estében ezt a kellemetlen helyzetet az tette még idegesítőbbé, hogy péntek délután, a legnagyobb csúcsforgalomban kellett félreállnia a defekt miatt. Mivel joggal számított arra, hogy türelmetlenebb sofőrök esetleg a leállósávban próbálnak előbbre jutni, úgy gondolta, nem túl biztonságos a kocsija mellett álldogálni.

Nagyon hosszú várakozás után sikerült kapcsolatba kerülni a Teslával. Intézkedést ígértek, de semmi nem történt, később már a hívást sem fogadták.

– meséli első telefonos kalandját az elektromosautó-piac egyik vezető cégének hazai szerviz-szolgáltatásával.

A producer néhány óra múlva belátta, hogy a hightech villanyautóhoz járó magyar asszisztencia egyelőre nem tökéletes, szerzett egy autómentőt, és saját költségére vitette vissza a lesántult kocsit Budapestre.

Akkor még úgy gondolta, hogy senkit sem szabad elítélni az első hiba alapján, adott hát a Teslának még egy esélyt. Olyannyira, hogy december elején ezzel vágtak neki egy horvátországi kirándulásnak a feleségével.

A villanyautó újra támad

A Rocky Horror Picture Show-ból vagy egyéb, klasszikusan idegborzoló filmekből jól ismert dramaturgia a valóságban is működésbe lépett. A megbízhatónak hitt kocsi újra optimista utasai ellen fordult. Ezúttal a horvát autópályán lyukadt ki az egyik kerék.

Félreálltak a varasdi kijáratnál, és még mindig bízva Elon Musk magyarországi munkatársainak ígéretében, hívogatni kezdték az ilyen helyzetekre kapott számot. El is érték az operátort, aki arra biztatta őket, hogy egy általa megadott horvát számon érdeklődjenek.

Mivel a valóság írja a legjobb forgatókönyveket, a filmkedvelők itt már sejthetik, hogy a horvát segélyszolgáltatástól sem kaptak segítséget. Már csak azért sem, mert a kapott telefonszámon nem volt előfizető.

Újra hívták tehát a Tesla magyarországi vásárlói számára elérhető segélyvonalat,

ahol ekkora kifogytak az ötletekből, és – akár egy felelős szülő – megpróbálták önállóságra nevelni a segítségükhöz ragaszkodó Tesla-tulajdonost.

Azt tanácsolták neki, hogy legyen önálló, keressen a közelben egy autójavító vagy gumis műhelyt, és oldja meg proaktívan a problémát. Az adott helyzetben lélektanilag érthető, ám üzletileg mégsem méltányolható okokból ezzel a Teslánál be is fejezték a kommunikációt, és több hívásra nem válaszoltak.

A producer és felesége úgy döntött, hogy inkább fáznak, mintsem beüljenek a baleseti statisztikák szerint kiemelten életveszélyes leállósávban veszteglő kocsijukba. Sikerült is eltölteniük néhány kevéssé kedélyes órát mínusz két fokban toporogva, míg oda nem ért a horvát autómentő.

Így jutottak el Varasdra, ahol kiderült, hogy az autón használt gumi azon a környéken nem kapható. A műhelyben nem zárkóztak el attól, hogy megrendeljék a speciális méretű abroncsot, és azzal biztatták őket, hogy három-négy napnál többet semmiképp se kellene várniuk.

Mire ezt az információt megszerezték, már öt-hat órát töltöttek a túlságosan is friss levegőn. Úgy döntöttek, hogy hívnak egy taxit, hogy eljuthassanak végre az adriai szállodába, ahol már hónapokkal azelőtt lefoglalták a szállásukat.

Ez az út sem volt eseménytelen, de inkább vígjátéki, mint akciós elemekben bővelkedett. A kalandok között szerepelt egy kisméretű, ám igen öreg személyautó, valamint egy veseproblémákkal küzdő taxisofőr, akinek ötven-száz kilométerenként meg kellett állnia. A házassági évfordulójuk megünnepléséhez ragaszkodó Kálomista Gábor emlékei szerint utólag viccesnek tűnhet a dolog, de akkor és ott mégsem nevettek szívből. Az sem javított a helyzeten, hogy felesége estére megbetegedett, és reggelre negyven fokos lázzal feküdt a hotelszobában.

A lesántult Teslát később saját költségén szállították vissza Budapestre, ám a producer azóta sem érte el a céget.

Vissza a pénzt

Kálomista Gábor szerint a kocsi nem biztonságos, az asszisztens szolgáltatás nem működik, a márka hazai vásárlójaként többszörösen cserben hagyva érzi magát, ezért az autóval kapcsolatos szerződés felbontására kényszerül. Visszaadja az általa életveszélyesnek tartott járművet, ragaszkodik a vételár visszafizetéséhez, és az okozott költségek, valamint az elszenvedett erkölcsi kár megtérítéséhez.

Bár Elon Musknak valószínűleg most nem ez a legnagyobb baja Európában, Kálomista mégis felháborítónak tartja, hogy egy tengerentúli világvállalkozás egyszerűen figyelmen kívül hagyja a magyar fogyasztóvédelmi szabályokat. A perektől nem idegenkedő producer szükség esetén jogi úton is kész megvédeni igazát, ám az eset kapcsán egy dokumentumfilm-sorozat lehetősége is megfordult a fejében.

Nem tartja kizárnak, hogy filmkészítőként dokumentarista módszerekkel dolgozza fel a multinacionális cégek és magyarországi fogyasztók kapcsolatának árnyékos oldalait.

A Tesla Hungary honlapján a Kapcsolatok menüpontban megadott e-mail-címre (eupress@tesla.com) elküldtük kérdéseinket. Napok elteltével sem kaptunk választ arra, hogy

mennyire általános jelenség egy meglehetősen drága és igen nagy sebességre képes autónál az, hogy néhány hónapon belül kétszer is defektet kapjon az autópályán,

miért nem jár defektjavító kitt a kocsihoz,

miért nem segített a Tesla elsősegély-szolgáltatása,

ez kifejezetten magyar specialitás vagy másutt is hasonló-e az eljárás,

hogyan kártalanítják a vásárlóikat hasonló esetben,

elfogadhatónak tartják-e, hogy a szolgáltatással elégedetlen vevő fel kívánja bontani a szerződést, visszakéri a vételárat, és anyagi kártalanításra is igényt tart?

Amennyiben választ kapunk a kérdéseinkre, ismertetjük a cég álláspontját.