Már a Harvard is Taylor Swift-tematikájú kurzust indított

A nyáron is írtunk arról, hogy míg a New York-i Egyetem Clive Davis Intézete már tavaly elindított egy Taylor Swift által inspirált kurzust, a Texasi Egyetem egy olyan egységgel egészítette ki a tananyagot, amely Swift dalszövegeit elemzi olyan jeles művészek költészete mellett, mint John Keats és Sylvia Plath. A Stanford Egyetem is új kurzust vezetett be Az utolsó nagy amerikai dalszerző címmel. Ezt követően egy belga egyetem is beállt a sorba.

Nem csoda, hiszen az énekesnő egyre inkább az amerikai popkultúra szinonimájává válik. Az NBC News beszámolója szerint azonban

egy ilyen Taylor Swift-órára helyet szerezni majdnem olyan nehéz lehet, mint jegyet venni az Eras Tour-ra.

Egyes kurzusok témája Swift marketingje, más szemináriumokon pedig az énekesnő dalszövegeit, és a történetmesélési technikáit elemzik.

A Harvard Egyetem, a Texasi Egyetem, Floridai Egyetem és a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) is ezen intézmények közé tartozik. A Harvard Egyetem professzora most elmondta, miért indított Taylor Swift által inspirált kurzust. Megosztotta azt is, hogy mi a feladatuk a hallgatóknak egy ilyen órán, és hogyan szerezhetnek ötöst „Taylor Swift-tanulmányokból”.

Ilyen egy harvardi Taylor Swift-kurzus

A Harvard Egyetemen a kurzus neve nem más, mint Taylor Swift és világa, a professzor, aki tanítja, pedig Stephanie Burt költő, irodalomkritikus és angol szakos tanár, egyben lelkes „Swiftie”,vagyis az énekesnő rajongója. A kurzuson részt vevő hallgatók feladata Swift diszkográfiájának az elemzése, és azonosítaniuk kell a retorikai eszközöket, amelyeket az énekesnő a műveiben használ.

A tananyagban olyan művek is szerepelnek, amelyek tematikusan kapcsolódnak Swift zenéjéhez. Vannak köztük gyermekkori nosztalgiáról és fiatalságról szóló versek, az előadóművészi létről szóló regények, valamint az éneklésről és a dalszerzésről szóló írások.

E művek között szerepel Willa Cather amerikai regényíró The Song of the Lark című műve, William Wordsworth válogatott versei, valamint Margaret Rossman tudományos esszéje Taylor Swiftről és a „nosztalgikus leánykorról”. Burt elmondta, hogy

szándékosan olyan műveket választott, amelyek a női léttel és a társadalmi elvárásokkal foglalkoznak.

A professzor kiemelte, hogy nem kell Swiftie-nek lenni ahhoz, hogy valaki részt vegyen a kurzuson, vagy hogy sikeres legyen benne.

A kurzuson részt vevő hallgatóknak egy esszé-sorozaton keresztül kell bizonyítaniuk, hogy képesek „ügyesen és tömören” írni a témában. Az első dolgozatnak egy Taylor Swift-dalról vagy Swift karrierjének egy eseményéről kell szólnia, a másodiknak pedig egy, az órán tanult irodalmi műről. A harmadik dolgozat témáját minden diák saját belátása szerint választhatja meg.