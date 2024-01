A túlélésért küzd a filmfesztivál, a nézők segítségét kérik

Tíz év hosszú idő, főleg egy fesztivál életében. Pont elég arra, hogy felépüljön egy brand, de arra is, hogy teljesen eltűnjön, mintha sosem lett volna. A Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF) az eltelt évtizedben Magyarország egyik vezető szakmai eseményévé lett, amely azon túl, hogy saját területén hazánkban páratlan, a nemzetközi térképre is felkerült, ma már jelentős szakmai presztízst képviselve.

Az Index már 2023-ban is megnézett több alkotást a fesztivál versenyprogramjából, amelyekről lapunk írt is. Az idei felhozatalt tekintve a szervezők igazán erős mezőnyt válogattak össze, így január végén mindenképpen érdemes lesz ellátogatni a különféle mozikba, ahol a fesztivál filmjeit vetítik – úgymint: az Uránia Filmszínház és számos Cinema City.

A BIDF a világ legrangosabb filmszemléinek kínálatát és a kiemelkedő alkotókat figyelve állítja össze éves listáját. 2023-ban olyan eseményeken debütált műveket hoztak el Magyarországra, mint a Berlinale, a Sundance, a cannes-i vagy a velencei filmfesztivál. Az alkotásokat különböző szekciókba sorolják, amelyek nyerteseiről egy öttagú, nemzetközi zsűri dönt. A győzteseket pénzdíjakkal és egyéb elismerésekkel jutalmazzák.

A rendezvényre minden film alkotóit meginvitálják a szervezők, a vetítések után pedig közönségtalálkozókat szerveznek, ahol a nézők bepillanthatnak a művészek gondolataiba és a történetek különféle vetületeit is megismerhetik.

A fesztivál alapító-igazgatója, Sós Ágnes, Balázs Béla-díjas filmrendező, 2022-ben az Index kultúra rovatának podcastvendége volt, ahol munkatársaink a nyolcadik Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál kapcsán beszélgettek vele. Akkor a bátorság volt a hívószó.

– mondta az alapító-igazgató. Később hozzátette:

Ahogy a fesztivál weboldalán is közzétette, már évek óta küzdenek a megvalósíthatósággal, mivel elmondásuk alapján, a számukra megítélt állami támogatás méltatlanul alacsony és nem elegendő a fesztivál fenntartására. Közleményükben úgy fogalmaznak:

„10 éves fennállásunk óta, sokszor Veletek együtt, a segítségetekkel, több száz önkéntessel, komoly takarékossággal és lelkesedéssel dolgozva, a lehetetlent nem ismerve, mindenáron előteremtettük egy minőségi nemzetközi filmfesztivál, a BIDF megrendezéséhez elengedhetetlenül szükséges alapköltségvetést. Ez most veszélybe került, jelenleg nincs esélyünk a következő BIDF megrendezésére.”

A szövegből az is kiderül, hogy az idei támogatási pénz a minimális költségvetésük mindössze 15 százalékát fedezi, ezért a közönséghez fordulnak segítségért. Arra kérik a nézőket, hogy akik tehetik, járuljanak hozzá valamilyen formában a fesztivál fennmaradásához – ez lehet havi, vagy egyszeri támogatás. Ahogy a szervezők fogalmaznak:

Nap mint nap most is azon dolgozunk, hogy a 2024. január végén kezdődő 10. jubileumi BIDF még az eddigieknél is jobban szolgálja közönségét, mert míg hétről hétre kisebb a tér, szűkül a nyilvánosság, a szabad ábrázolás lehetősége, az égetően fontos, érzékeny témák, azaz a valóság művészi ábrázolása nem tűnhet el. Kérjük, hogy Ti, akik Nézőként, Barátként, Civil Nagykövetként, Nemzetközi Zsűritagként, Moderátorként, Támogatóként, Szakértőként, és folytathatnánk, eddig is segítettétek a munkánkat, álljatok mellénk, ahogy tudtok!