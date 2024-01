Kihagyták a zsidókról szóló film leírásából, hogy zsidókról szól

Februárban érkezik Anthony Hopkins főszereplésével a One Life című film, amely egy zsidó gyereket megmentő brit férfi történetét dolgozza fel. Viszont nagy felháborodást váltott ki, hogy a beharangozókban meg sem említették, hogy zsidó gyerekekről van szó az alkotásban.

A One Life című film Nicholas Winton, ismertebb nevén a brit Schindler történetét meséli el. Winton több mint 600 – többségében zsidó – gyermek életét segített megmenteni a náciktól a második világháború előtt. Azonban hatalmas vitát generált a közelmúltban, hogy a holokauszt-életrajzi film leírásában több honlapon is

„közép-európai gyerekeket” említettek „zsidó gyerekek” helyett.

A felháborodás hatására természetesen módosították az Anthony Hopkins főszereplésével érkező alkotás marketinganyagát. Először a HMV brit médiavállalat használta a „közép-európai” kifejezést, majd ezt több filmes oldal is átvette. A See-Saw Films, azaz a One Life produkciós cége, valamint a Warner Bros. Pictures – amely az Egyesült Királyságban forgalmazza a filmet – is kihagyta marketinganyagából a „zsidó” szót, bár az utóbbiak a közép-európai kifejezést sem használták.

„Túlnyomórészt zsidó”

A Warner Bros. nem nyilatkozott az ügyben, de a Variety magazin úgy tudja, hogy a kritikát követően a cég az összes hivatalos promóciós anyagát átírta, és a gyerekeket immár „túlnyomórészt zsidóként” említik. A több mint 600 csehszlovák gyermekből körülbelül százan ugyanis politikai menekültek voltak.

Egy, a filmhez közel álló forrás úgy nyilatkozott, hogy a „közép-európai” kifejezést nem a film készítői vagy a forgalmazók adták, hanem valószínűleg egy illetéktelen harmadik fél írt összegzést az IMDb-re, ahonnan aztán a HMV (azóta törölték a bejegyzést) és a független oldalak átvették. Hozzátette, hogy a 2023. október 7-i események – amelyek során több mint 1400 embert ölt meg a Hamász Izraelben – nem befolyásolták a film marketinganyagát.

A British Film Institute (BFI) augusztusi sajtóközleményében sem tértek ki arra, hogy zsidó gyerekekről van szó. Azt írták: „A One LIfe Sir Nicholas »Nicky« Winton, a Hopkins által alakított fiatal londoni bróker igaz történetét meséli el, aki a második világháborút megelőző hónapokban 669 gyermeket mentett meg a nácik elől.” Azóta az IMDb, valamint a Warner Bros. és az egyik legnagyobb brit mozilánc, a Vue oldalán is módosult a szöveg.

A mentőakció története

Sir Nicholas Winton fiatal tőzsdei alkuszként szervezett mentőakciókat Londonból, miután 1938-ban Csehszlovákiában járt, és látta a németek elől menekülők táborait. Kilenc hónap alatt 669 zsidó gyereket sikerült Prágából Londonba juttatnia a brit kormány engedélyével.

A One Life című film a mentőakciók történetét dolgozza fel, ami egészen addig maradt ismeretlen, amíg a felesége 50 évvel a történtek után nyilvánosságra nem hozta Sir Nicholas régi, a padláson porosodó naplóját. Ez tartalmazta a részleteket és a megmentett gyerekek névsorát.

A Variety beszámolója szerint Winton tettét nem sokan ismerték mindaddig, amíg 1988-ban fel nem tűnt a That's Life című brit talkshow-ban. Amikor a műsorvezető, Esther Rantzen megkérdezte, hogy a közönségből van-e valaki Wintonnak köszönhetően a teremben, a nézők nagy része felállt: Rantzen elintézte, hogy a túlélők és leszármazottaik jelen legyenek, és meglepjék őt. A jelenet központi szerepet játszik az új filmben.