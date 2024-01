Nemcsák Károly elárulta, meddig maradna a József Attila Színház élén

Mint ismert, Nemcsák Károly, a Szomszédok című magyar sorozat egykori Vágási Ferije 2011 óta a budapesti József Attila Színház igazgatója. Az intézmény irányítására 2021-ben kapott újabb ötéves megbízatást, ami 2026-ban ér véget.

A podcastadásban az igazgató elmondta, a színházban sikerült elérniük, hogy olyan darabokat mutassanak be, amelyek figyelembe veszik a közönség igényeit és az alkotók törekvéseit is. Büszkék arra is, hogy az elmúlt években a színészek már társulati tagokként tartoznak az intézményhez. Törekednek arra is, hogy a fiatal művészeknek támogató közege legyen a társulat.

Az adásban elhangzott, Nemcsák Károly számára ajándék, hogy a harmadik ciklusát is elkezdhette. Azt mondta, az első igazgatói ciklusában fő feladata a stabilitás megteremtése volt. A második megbízatása nyugalmasabb időszak volt, míg

ebben a harmadik ciklusban van már olyan belső nyugalom, amire lehet építeni sok mindent.

Márai Sándort idézve azt vallja: „Amíg az embernek dolga van a Földön, él… Én addig szeretnék igazgató lenni, amíg dolgom van a József Attila Színházban. Ha úgy érzem, hogy elfáradtam, már nincs feladatom, akkor nagyon jó szívvel adom át a fiataloknak a stafétát.”

Így tett tavaly is, amikor 29 év után átadta a Színészválogatott vezetését Puskás Petinek. Arra a kérdésre, lehetséges-e, hogy folytatja színházigazgatóként, úgy válaszolt:

Ha lesz feladatom, akkor igen… Most van egy nagyon nagy tervünk. A színházunk továbbépítése, ami technikailag és az épületet tekintve is nagyon rossz állapotban van. Már túl van nagyon sok engedélyezési fázison, sőt egy feltételezett közbeszerzésen is, tehát tudjuk, hogy körülbelül mi az az összeg, amibe ez a beruházás kerülne. Reméljük, hogy az ország kerül olyan gazdasági helyzetbe, hogy ezt a beruházást mi meg tudjuk valósítani.

A színészet felé vezető út

Nemcsák Károly őszintén mesélt a „gyökereiről”, a Mocsolyástelepről indult karrierjéről is. Azt mondta, erős közösségben nőtt fel, ami a mai napig elkíséri őt. Van olyan háttere, amire bármikor támaszkodhat. Ha rossz passzban volt az élete bármely szakaszában, hazament, és pár nap alatt feltöltődött, ami továbbvitte őt a nehézségeken.

Nagyon boldog vagyok, hogy egy picit vissza tudtam adni… hiszen az én kezdeményezésemre a falumban 2021-ben egy katolikus templomot tudtunk felszentelni.

Az új templom annyira jól sikerült, hogy úgy tűnik, mintha évszázadok óta ott állna. Korábban nem volt templomuk, az osztatlan osztályos iskolában egy függönnyel elválasztott részen volt az oltár, ahol havonta egyszer volt mise.

Mint megtudtuk, a színésznek boldog gyerekkora volt, de a továbbtanulás miatt mégis el kellett hagyni a települést. Hatodikosként egy tanyasi, falusi gyerekeknek fenntartott kollégiumba került. Hamar elszakadt a szülői háztól, de később is olyan közösségekbe került, ahol figyeltek egymásra.

„Nyeszlett gyerek voltam… így jelentkeztem a főiskolára”. Amikor a Miskolci Nemzeti színházban dolgozott, akkor megkérte Verebes Istvánt, hogy hallgassa meg – ő végül azt javasolta neki, hogy ezt a pályáját felejtse el. Ma már úgy véli, hogy nem a színészi tehetsége miatt mondta ezt neki, hanem mert látta azt a naivitást, ami akkor még benne volt. Nemcsák Károlynak azonban szerencséje volt, amikor főiskolára került, mert fantasztikus tanárai és diáktársai lettek.

Hogy hogyan vezetett ez az út a József Attila színház igazgatói posztjához, az is kiderül a beszélgetésből, ami a YouTube-on meghallgatható hétfőn 20 órától.

(Borítókép: Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész, a József Attila Színház igazgatója a Hogy volt?! című tévéműsor felvételén az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának 3-as stúdiójában. Fotó: Zih Zsolt / MTVA)