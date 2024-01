Akciórendező-képzés indul az SZFE-n

Az SZFE tájékoztatása szerint a Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet akciórendező (second unit director) szakja lehetőséget nyújt a filmalkotás és az akciójelenetek rendezése iránt érdeklődő hallgatóknak, hogy second unit rendezőként segítsék a film rendezőjének munkáját. A közleményben azt írták:

Az akciórendező szerepe kiemelt fontosságúvá vált a filmgyártásban, napjainkban már önálló szakmának tekinthető.

Közölték azt is, hogy az SZFE forgatókönyvíró MA képzése kis létszámú csoportokra épül, amelyeket olyan tapasztalt oktatók vezetnek, akik maguk is aktívan foglalkoznak forgatókönyvírással és filmkészítéssel. A képzés nem csupán a hagyományos játékfilmekre koncentrál, hanem azt is lehetővé teszi, hogy a hallgatók kipróbálják magukat a rövidfilmek és televíziós sorozatok világában is.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem történetében először indul filmművészeti tanár MA képzés és színházművészeti tanárképzés. Mindkét program a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karával közös együttműködésben valósul meg 2024 szeptemberétől.

A drámainstruktor szak művészeti szervező specializációja a színházi nevelés és művészeti közvetítés iránt érdeklődő hallgatókat várja, míg a televíziós műsorkészítő szak online tartalomkészítő specializációja a modern média és digitális kultúra világában való helytállásra készíti fel hallgatóit – olvasható közleményben.

Azt írták, az SZFE tavaly novemberben történetének legnagyobb technikai fejlesztését indította el. Ennek keretében korszerű virtuálisstúdió-technológiát épít fel. A virtuális stúdió használatára felnőttképzések is épülnek, így a technológia alkalmazását már korábban diplomát szerzett filmes szakemberek is elsajátíthatják – áll a dokumentumban.