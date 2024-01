Újabb zenésznél húzta ki a gyufát Donald Trump

Nem mindenki szeret közösködni az USA megosztó exelnökével, pláne akkor nem, amikor voltaképp nem is tudnak róla, hogy közösködnek vele. Donald Trump már annyi zenésszel rúgta össze a port, mivel tudtukon kívül használta fel kampányainál a dalukat, hogy lassan egy fesztivál is kijönne a névsorból, amely díszes társaságba most a The Smiths zenekar is becsatlakozott.

Ha az ember Dél-Dakotában véletlenül betéved egy Donald Trumpot támogató gyűlésre, könnyen lehet, hogy megüti a fülét a zenekar Please, Please, Please, Let Me Get What I Want című szerzeménye. Legalábbis eddig így volt.

Most azonban megváltozott a helyzet, mivel a gitáros fülébe is eljutott a dal „Trump-turnéjának” híre, ami finoman szólva is meglepte a zenészt.

Mindenkit meglepett

Az ABC újságírója, Soorin Kim épp tudósított a helyszínről, amikor őt is szokatnul érintette a felcsendülő szám. Ahogy látta, hogy a szituáció nem elszeparált eset, megrökönyödésének kénytelen volt hangot adni. A Mirror így idézi az újságíró egyik socialmedia-bejegyzését:

Gyakorlatilag olyan sokszor hallani 2024-ben a The Simthst a Trump–gyűléseken, hogy arra abszolút nem számítasz.

A poszthoz még egy videót is kitett Kim, amiben egy 2023-as, augusztusi eseményen már hallani a dalt. Ennek azonban híre ment az interneten, és nem telt bele sok idő, eljutott magához a zenekarhoz is az infó. Johnny Marr, a banda egykori gitárosa némileg kiakadt a dolgon. A Mirror úgy idézi a zenészt:

Ö... rendben... Oké. Egy millió év alatt sem hittem volna, hogy ez valaha megesik. Ezt a sz*rságot most azonnal le kell állítani.

Nem egyedi eset

A történet pikantériája az, hogy nem Johnny Marr és a The Smiths az első „áldozatai” Trump kampánycsapata meglehetősen vegyes zenei ízlésének. 2018-ban Steven Tyler is egy kemény posztban üzent az akkori elnöknek, hogy fejezze be az Aerosmith zenéjének jogtalan használatát. A két fél között már volt egy csörte 2015-ben is, akkor a banda gigaslágerét, a Dream On című dalt vette elő Trump kampánycsapata. A bejegyzésben az énekes elmondta, hogy

részéről ez nem politikai kérdés, csupán az ő zenéje nem pártoknak íródott.

Hasonló helyzet volt Rihannával is, akinek Don't Stop the Music című dalát használta egy Tennessee-ben rendezett eseményen az egykori elnök. Az énekesnő sem úszta meg, hogy leveleznie kelljen a politikussal.

Ezek után talán nem meglepő, hogy hagyatéki csatákra is akad pár példa. Ilyenek voltak Prince és Tom Petty esetei is, akik már nem tudtak saját dalaikért küzdeni, ezért a jogutódok próbálták meggátolni, hogy Donald Trump elővegye a legendás zenészek számait.

Noha akadnak muzsikusok, akik előszeretettel adják arcukat, nevüket és művészetüket a politikus kampányaihoz, nem mindenki akar részt vállalni a politikában, legalábbis nem ilyen módon.

Persze nem Donald Trump az egyetlen, akinél történtek hasonló esetek, hisz elég, ha visszagondolunk a Twisted Sister perére – amikor egy ausztrál politikus engedély nélkül átírta és felhasználta a banda egyik dalát.

Ez az eset azért is mókás, mert anno a csapat énekese még Donald Trumpnak is hagyta politikai pályája elején, hogy használja a We're Not Gonna Take It című dalt – amelyet később visszavont.

(Borítókép: Donald Trump és Johnny Marr. Fotó: Brandol Bell, Joe Maher / Bauer Media / Getty Images)