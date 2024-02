Káromkodnak, rasszista megjegyzéseket tesznek, mégsem tiltja le őket a rendszer

A Spotify brit zeneszolgáltatón 2018 óta bárki letilthatja a káromkodásokat tartalmazó számokat, ám most kiderült, hogy hiába van beállítva a „rádióbarát” változat, a rendszer nem működik.

Hiába blokkolják a felhasználók az explicit tartalmakat Spotifyon, a fiatal rajongók továbbra is találkozhatnak olyan dalokkal, amelyekben az énekesek káromkodnak, vagy rasszista megjegyzéseket tesznek.

A BBC szerint több tucat népszerű előadó – például Dua Lipa, The Weeknd, Drake és Lil Nas X – slágere érintett. A lap az ügyben felkereste a zenestreamelő szolgáltatást, de a Spotify nem nyilatkozott. Ugyanakkor a BBC úgy tudja, a cég tisztában van a problémával, és dolgozik a megoldáson.

A Spotify 2018-ban vezette be az explicit tartalmak kezelésére szolgáló rendszert, miután a szülők nyomást gyakoroltak a cégre. Most aki nem akar káromkodásokat hallani, a beállításokban letilthatja, és elérhetővé válnak a „tiszta” verziók. A Spotify adatbázisában azonban ezeknek a „szerkesztett” tartalmaknak a szövege mégis megegyezik az eredetivel, így bárki számára hozzáférhetők az explicit tartalmak, beleérve a gyerekeket is.

Gyermekfilmek zenéiben is káromkodnak

Jelenleg a szolgáltató brit top 50-es listáján szereplő dalok több mint egyharmada tartalmaz káromkodós vagy rasszista szövegeket. Ezek felénél a „tiszta verzió” lejátszásakor a képernyőn is megjelenik az explicit tartalom.

A BBC további száz olyan népszerű, káromkodós zeneszámot talált, amely gyermekfilmek zenéiben vagy gyermekbarát lejátszási listákon szerepel. Ezek közé tartoznak a következők:

Dua Lipa – IDGAF

Olivia Rodrigo – Bad Idea Right?

The Weeknd – Starboy

Drake – Nice for What

Kanye West – Gold Digger

Eminem (feat Juice Wrld) – Godzilla

Travis Scott – Goosebumps

Megan Thee Stallion feat Nicki Minaj & Ty Dolla $ign – Hot Girl Summer

Miután a lap szerdán felhívta a figyelmet ezekre a problémákra, a Spotify néhány esetben lépéseket tett az ügyben.

Amíg nincs gyereked, nem gondolsz rá

James Roach zenész – aki Midlo néven ismert, és két gyermek apukája – azt mondta: „Ez olyasvalami, amire nem igazán gondolsz, amíg nincs gyereked. Főleg ha olyan korban van, amikor már valóban elkezdi felfogni és értelmezni a szavakat és a nyelvet.

A gyerekek valóban utánozni akarják ezeket az előadókat, és énekelni akarják a dalokat, de nem mindig világos, hogy mit mondanak. Ezért aztán felmész az internetre, vagy felkeresed ezeket a platformokat, hogy megnézd, mi is a tényleges szöveg. És szerintem ez még rosszabbá teszi a helyzetet, mert minden egyes szót elolvasol.

Roach azt is hozzátette, hogy az előadóknak lehetőségük van arra, hogy különböző szöveg-verziókat küldjenek be, de szerinte egyesek lusták, ezért csak egyfélét töltenek fel.

A Spotify a világ legnépszerűbb zenei streamingszolgáltatása, több mint 500 millió felhasználóval. A filmekkel és egyes televíziós streamingszolgáltatásokkal ellentétben a zenében nincs korhatár-besorolási rendszer.