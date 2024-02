Mel Gibson azért esett el egy szereptől, mert túl híres

Az 1993-ban megjelent, Schindler listája című, a holokauszt témájában elkészült film mára kultikussá nőtte ki magát, és sok jelentős díjat bezsebelt a legrangosabb gálákon. Az 1994-es Oscar-díj-átadón például összesen hét arany szobrot ítéltek oda az alkotásnak, bár a produkció főszerepében feltűnő Liam Neeson nem győzedelmeskedett a legjobb színész kategóriában. A színészt a Schindler listája helyezte fel a térképre, és ennek az alakításnak köszönhetően tett szert további felkérésekre, ám érdemes belegondolni abba, hogy akár az is előfordulhatott volna, hogy nem ő kapja meg ezt a szerepet.

Legalábbis erről számolt be a The Hollywood Reporternek egy interjúban Michael Ovitz hollywoodi ügynök, a Creative Artists Agency ügynökség társalapítója, aki segített a film elkészítésében. Mint kifejtette, különösen érdeklődött Oskar Schindler szerepe iránt egy másik híres színész, Mel Gibson is, aki rajta keresztül próbálta elérni, hogy megkaphassa azt. Elmondása szerint a produkció rendezője, Steven Spielberg volt az, aki végül gátat szabott ennek, mivel közölte vele, azt szeretné, ha a főszerepben nem egy olyan színész tűnne fel, aki már ismert a filmekből.

Mel Gibson pedig akkoriban volt a karrierje csúcspontján, az egyik legfoglalkoztatottabb színész volt Hollywoodban. Abban az időben, 1993-ban jelent meg például a Halálos fegyver című film, amelyben szintén játszott, de több más alkotás is fűződik a nevéhez – Mad Max, Maverick, A rettenthetetlen. Magyarul tehát Gibson amiatt esett ki a pikszisből, mivel túl híres volt, és Spielberg inkább szeretett volna egy olyan művésszel dolgozni, akiről még nem alakult ki egy kép a nézőkben, Liam Neeson pedig tökéletesen megfelelt ennek a kitételnek.