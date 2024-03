Az agyunkat leszívják, a lelkünket kizsigerelik, mégis rajongunk értük

Magyarországon idén, 2024. március 27-én már a 11. alkalommal adják át a Televíziós Újságírók Díját. A kezdeményezés, amely a magyar televíziózás legnagyobb szereplőinek tetszését és elismerését is kivívta, egy fiatalember ötlete nyomán nőtte ki magát rangos eseménnyé. Ő Kenderessy Szabolcs, az arútluK vendége. Eljött hozzánk, és arról beszél, hogy mitől jó egy sorozat, mitől érdekes nekünk, nézőknek, és még azt is megtudjuk, hogy a tudásé vagy a szórakoztatásé-e a jövő.

Imádta a sorozatokat nézni. Egyre többet akart tudni azokról, akik ezeket leforgatják, vagy szerepelnek benne, zenét írnak hozzá. Aztán kitört a streamingforradalom, a különböző televíziók és produkciós cégek ontani kezdték magukból a sorozatokat, a különböző realityk évadait, kreatív vetélkedőket, szórakoztató show-műsorokat.

Streaming az egész világ

Kenderessy Szabolcsot beszippantotta ez a világ. Egy olyan online tartalomgyártó oldal társalapítója lett, amely mára lényegében megkerülhetetlennek számít. Minden komoly piaci szereplővel kapcsolatban állnak, legyen az a TV2, az RTL, a Viasat3 vagy az ATV, és minden hozzájuk kapcsolódó csatorna, streamingfelület, beleértve azokat a gigászokat is, amelyek vetélytársként (HBO, Netflix, Amazon Prime, Apple TV, SkyShowtime vagy éppen a Disney+) velük együtt küzdenek a nézők kegyeiért.

Az Index olvasói eddig is figyelemmel kísérhették a Televíziós Újságírók Díja gálaeseményeit, hiszen a zsűrizés folyamatában a szerkesztőségünk is rész vesz. Idén is leadtuk már a szavazatunkat a legjobb televíziós sorozatra, show-műsorra, realityre, vetélkedőre, műsorvezetőre és zsűritagra, ahogyan a legjobb női és férfi színészre – vagy éppen mellékszereplőre is.

Azt ugyanakkor mi is csak 2024. március 27-én tudjuk meg, hogy ki, melyik műsor, sorozat lesz a legjobb.

Magát a díjat 2014 január–februárjában Kenderessy Szabolcs, a SorozatWiki főszerkesztője kilenc hazai médium részvételével alapította. Céljuk egy olyan független díj létrehozása volt, amely szakmai szempontok alapján, klasszikus kritikai attitűdöt képviselve emeli ki az igényes magyar televíziós teljesítményeket.

A tavalyi díjátadó gáláról szóló beszámolót ide kattintva újból elolvashatják.

SorozatWiki és minden, ami média

Az Index kulturális rovatának podcastjában Kenderessy Szabolcs sok izgalmas ügyről és esetről mesél, amit a SorozatWiki oldal kiépítésének idején megélt. Arról is beszél,

hogyan lépett kapcsolatba a legnagyobb televíziós társaságokkal,

mi lehet az oka annak, hogy a közmédia rendre távol marad Televíziós Újságírók Díja eseménysorozatától,

hogy idén mégis bekerült a nevezettek listájára a Tündérkert – Kísértések kora,

mikor és hogyan dolgozik egy sorozatfüggő újságíró,

hol és mikor várható áttörés a hazai streamingszolgáltatóknál,

mennyire lesz fontos a tudás a szórakoztató műsorokban,

hogy a Magyarországon jelenlévő televíziós társaságok már régen felismerték a sorozatokban rejlő lehetőségeket,

ám nem is olyan könnyű népszerű és sikeres sorozatokkal előállni.

Ha pedig arra kíváncsi, miről szól az arútluK előző adása, klikkeljen ide, és élvezze azt a beszélgetést is. Annyit elárulunk, abban van panda is...

(Borítókép: Kenderessy Szabolcs. Fotó: Tövissi Bence / Index)