Csikos Sándor lett a Nemzet Színésze

Az Index információi szerint Csikos Sándort választotta a Nemzet Színészévé a cím jelenlegi tíz birtokosa a 2024. január 9-én meghalt Benedek Miklós helyére. Rendhagyó módon ezúttal két tag híján is volt a grémium, amely április negyedikén hozta meg döntését.

A Nemzet Színésze címet azon művészek kaphatják meg, akik betöltötték a 62. életévüket, 40 évet a színészi pályán vagy legalább 20 évadot – évadonként legalább egy szerepben – a Nemzeti Színház színpadán töltöttek. A címet legfeljebb tizenketten viselhetik egyszerre, akik – a jelenlegi szabályozás szerint – életük végéig havi nettó 630 ezer forint juttatásban részesülnek életjáradékként.

Ha közülük valaki meghal, a megüresedett helyre a cím többi birtokosa egyhangú döntés alapján választhat csupán új színészt. Nő helyére mindig nőt, férfi helyére férfit választanak. A címet 2000. augusztusa óta ítélik oda a magyar színjátszás legkiválóbb művészeinek. Legutóbb, Csomós Mari halálát követően Pogány Judit lett a Nemzet Színésze.

Ezúttal rendhagyó módon csupán tízfős grémium választotta ki az új tagot,

mivel Benedek Miklós 2024. január 9-i halálát követően – az új Nemzet Színésze megválasztása előtt –, március 30-án eltávozott Tordy Géza is. A mostani eset azért is jelentős, mert rekordot döntöttek: 86 napig nem választottak új Nemzet Színészét, amely a korábbi 71 napos csúcsot is felülmúlta.

Csikos Sándor az új Nemzet Színésze

1941-ben született Karcagon, édesapja Kisgazdapárti parlamenti képviselő volt. A debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban érettségizett. 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. 1965–1969 között a Miskolci Nemzeti Színház, 1969–1972 között az Irodalmi Színpad, 1972–1974 között a debreceni Csokonai Színház, 1974–1975 között a győri Kisfaludy Színház, majd 1975–1984 között ismét a Csokonai Színház tagja. 1984–1993 között a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház tagja, 1990–1993 között igazgatója. 1993 óta ismét a Csokonai Színház tagja.

(Borítókép: Csikos Sándor. Fotó: Cseke Csilla / MTI)