Megverték a híres szexuális ragadozót

Harvey Weinsteint szinte senkinek sem kell bemutatni, ugyanis 2017-ben az ő ügye robbantotta ki a #MeToo-mozgalmat. A producert több nő is megvádolta szexuális zaklatással, melyek be is bizonyosodtak. Most Jez Butterworth mesélt a vele való közös munkáról.

Az Independent is beszámolt róla, hogy Jez Butterworth − az Indiana Jones és a sors tárcsája című film egyik forgatókönyvírója − behúzott a jelenleg is börtönben ülő amerikai filmproducernek, Harvey Weinsteinnek, akit szexuális zaklatással vádolt meg több színésznő is, ezért jogerősen elítélték.

Kollégája helyett ütött

A Tony-, valamint Laurence Olivier-díjas dramaturgot a legújabb színdarabjáról, a The Hills of California című alkotásról kérdezték, amikor elmesélte az incidenst. A 2001-es On-lány című film

forgatása közben csattantak el a pofonok.

Az egész ott kezdődött, hogy Weinstein megütött egy meg nem nevezett producert, akit ki akart rúgni, ám ezt Butterworth nem hagyta annyiban.

A drámaíró, aki Cambridge-ben végzett tanulmányai alatt bokszolt, szerette volna, ha az incidens ellenére sem távozik a megvert kolléga, ezért helyette ő ütött vissza Weinsteinnek.

Szerettem volna éreztetni Harvey-val, ha ütni akar, velem is számolnia kell

– mondta Butterworth a bunyóról.

A lányáért is kiállt

Weinstein ügye 2017-ben robbant ki, amikor a New Yorker és a The New York Times beszámolt szexuális bűncselekményeiről. Az áldozatok közül sokan kezdő színésznők voltak. Weinstein befolyásos embernek számított, ezért eleinte kevesen mertek felszólalni ellene.

Amikor ez az egész kiderült, Butterworth felolvasott egy levelet a BBC Newsnight című műsorában:

Harvey! A lányom 11 éves, és egész életében arról álmodott, hogy egyszer előadó lesz belőle. Egy helyi drámacsoportba jár, és imád énekelni, táncolni, színészkedni. Ha egy nap elérné azt, amire vágyik, és Ashley Judd sok más nővel együtt nem lett volna elég bátor ahhoz, hogy előálljon a megrázó történetével, akkor az embereid valószínűleg őt is elvitték volna egy szállodába, ahol egyedül maradt volna veled, és te meztelenül kergetted, fenyegetted volna a saját vágyaidtól hajtva

– írta a levélben.

A producert végül 2020-ban nemi erőszak vádjában találták bűnösnek, és 23 év börtönre ítélték. Büntetését New Yorkban tölti, ám közben Los Angelesben is kapott 16 évet. Mindez azt jelenti, hogy Weinstein − ha megéri − 107 éves kora körül szabadulhat. Ügyvédei többször is próbáltak fellebbezni, sikertelenül.