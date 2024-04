Ez nagyon nem vicces! Vagy mégis?

Kevés olyan ember van, aki ne találkozott volna a magyar humor valamilyen formájával. Beszélhetünk itt Karinthytól a rádiókabarékon és Gálvölgyi show-kon át, a stand-up műfajig bármiről.

Magyarországon a Showder Klub hatalmas népszerűségnek örvend, beleértve a Dumaszínház estjeit is. A vezető humoristákat sem kell bemutatni, Hadházi László, Kovács András Péter, Kiss Ádám, Kőhalmi Zoltán, Bödőcs Tibor, Kormos Anett, Litkai Gergely vagy akár a társulatból a közelmúltban távozó Dombóvári István hosszú évek óta nevetteti a közönséget. És mintha a fent nevezettek kicsit szabadabban bánnának az úgynevezett kényes témákkal. De baj ez?

Az alábbi kérdésekre kerestük a választ:

A közcímben leírt gondolat Jimmy Carr angol humoristától származik, akit tudományos alapon a legviccesebb brit komikussá választottak. Az angolok megnézték, hogy a közönség egy 1 órás stand-up alatt hány percet tölt nevetéssel. Ezt a versenyt nyerte meg Carr. Mindez azért fontos, mert Anglia egyik legmegosztóbb humoristájáról beszélünk. Műsoraiban gyakran viccel a holokauszttal, különböző fogyatékosságokkal, a vallásokkal és a szexualitással. Utóbbi kettővel sokszor egyszerre. Ő simán megenged magának egy ilyesmi viccet:

Jimmy Carr-t rendszeresen támadják a poénok miatt, néha nyilvános bocsánatkérést követelve, amit minden alkalommal megtagad, sőt, tovább használja a szóban forgó sorokat. Legutóbbi műsorában ez volt az egyik poén:

Ricky Gervais a másik szókimondó angol humorista, aki előszeretettel használja fel a celebeket és a közéleti szereplőket a különböző vicceiben. A nagy nevettető – aki a világ egyik legnagyobb hatású hírességévé vált – olyan alkotásokat hozott létre, mint például A Hivatal, vagy a Mögöttem az élet, de a Golden Globe-díjátadót is többször vezette. Természetesen őt is többször betalálták már, mivel nála sincsenek tabutémák. Amikor a Golden Globe műsorvezetője volt, akkor sem fogta vissza magát.

Gervais gyakran szólogat be a Hollywoodi elitnek, poénkodott például azzal, hogy Leonardo Dicaprio barátnője túl idős lesz hozzá, mire végignézik Tarantino legújabb filmjét.

Az erőteljesebb, határok nélküli fekete humor szárnyal külföldön. Ott van az ausztrál Tim Minchin, aki dalain keresztül nevetteti hasonló módon a nagyérdeműt, vagy Sacha Baron Cohen megbotránkoztató filmarzenálja, ami beírta őt a köztudatba.

Cohen a Borattal robbant be, ami egy kazah riporter amerikai kalandjait mutatja be, de ott volt később a Brüno, ahol egy meleg osztrák divatriportert alakít, vagy a legendás A Diktátor című film, ahol Wadiya teljhatalmú uraként parádézik.

De min nevetnek a magyarok? Mi a tűréshatár? A magyar humoristák többnyire odafigyelnek a politikai korrektségre és kerülik azokat a témákat, melyek a felháborodás legkisebb esélyét is magukban hordozzák. Inkább a közéleti történések és a magánéletből hozott anekdoták képezik a szórakoztatás tárgyát.

A külföldiek gyakran pécéznek ki maguknak valakit a közönség soraiból és teszik őt ki a poénok és beszólások verbális pofonjainak. Míg ezt a megszólított néző nevetve kezeli, sőt néha tesz is azért különböző bekiabálásokkal, hogy a célkeresztbe kerüljön, addig ez itthon egyáltalán nem divat.

Nádas György szerint Magyarországon a közönséget tisztelni kell, hiszen a megvásárolt jegyükkel szórakoztatást várnak, nem pedig sértegetést.

Litkai Gergely úgy gondolja, a nézők azért mennek a Dumaszínházba, hogy egy kellemesebb világot lássanak, de legalábbis kinevessék azt amiben élnek. Ha tovább fokoznák ezt a dolgot és beszólnának mindenkinek, akik éppen ezek elől menekülnek, az nem biztos, hogy a legjobb stratégia lenne.

Amerikában például hatalmas siker a Roast című műsor, amiben válogatott sztárok, műsorvezetők, humoristák, zenészek, színészek ekézik egymást − könyörtelenül. Ennek átvételével próbálkozott is 2017-ben a Showder Klub, de nem sok sikerrel. Az itthon is Roast címmel futó műsorban olyan sztárokkal kezdődött a szájkarate, mint Kovács András Péter, Kiss Ádám, Dombóvári István, vagy Jáksó László. Ők Nagy Ferót osztották.

Ugyanabban az évben Ganxsta Zolee is az oltások trónjára ülhetett, őt szintén Dumaszínházas előadók hada mellett, Hajós András és Hajdú Péter égette. A műsorban résztvevők nemcsak a célszemélyt, hanem társaikat is nevetség tárgyává tették.

Litkai Gergelyt, aki a Dumaszínház produkciós vezetője is, a sikertelenség okáról kérdeztük. Így válaszolt:

Ezt Amerikában is csak egy bizonyos réteg szereti, de mivel jóval nagyobb országról beszélünk, a nézők kisebb százaléka is el tud tartani egy ilyen jellegű műsort. Nálunk a Dumaszínházban utána is volt Majka Roast, Schobert Norbi Roast, vagyis mi ezt folytattuk és a közönségünket érdekli, csak nem biztos, hogy egy kereskedelmi csatorna is fogékony erre.