Döntött a Kúria, Kálomista Gábor harmadfokon is győzött az Elkxrtuk-ügyben

A Kúria harmadfokon a Megafilm Kft. produkciós cégnek adott igazat abban a perben, amit Hann Endre indított az Elkxrtuk című film miatt. A történet azonban nem ért véget, Hann Endre az Alkotmánybíróságon, és az Emberi Jogok Európai Bíróságán is meg fogja támadni az ítéletet. Lapunknak ő is és Kálomista Gábor is nyilatkozott a bíróság döntése után.