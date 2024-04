Taylor Swift meghekkelte a TikTokot

Taylor Swift dalai újra elérhetőek a TikTokon, miután a kiadója egy vita miatt leállította a tartalmainak licencelését. Zenéinek a platformra való április 11-i visszatérése új, The Tortured Poets Department című albumának megjelenése előtt történt.

A Universal Music januárban vonta vissza előadóinak dalait, köztük Rihannáét és Ariana Grandéét, licencelési vitára hivatkozva.

Számos előadó panaszkodott a TikToktól kapott − nem megfelelő − jogdíjakra.

Míg Swift számos dala (például a You Belong With Me és a Cruel Summer) újra elérhető, a Universal más előadóihoz tartozó zenéket még mindig nem listázták újra.

Ennek oka az lehet, hogy a többi előadóval ellentétben Swift birtokolja a zenéi szerzői jogait a Universallal kötött 2018-as megállapodás értelmében. Egyes jelentések szerint Swift külön megállapodást kötött a TikTokkal is − közölte a BBC.



Baj van a jogdíjakkal

A Universal január 30-án közzétett nyílt levelében azt állította, hogy

a TikTok egy zenei alapú üzletet próbál felépíteni, mindezt anélkül, hogy tisztességes összeget fizetne a zenékért.

A Universal azt is elmondta, aggódik amiatt, hogy a művészek méltányos kártérítést kapjanak a mesterséges intelligencia által generált dalokért, amelyek úgy hangzanak, mint az igaziak, például a Drake és The Weeknd által készített dal, amely elterjedt a közösségi médiában.

Swift az év elején, a 13. Grammy-díjának átvételekor jelentette be készülő albumát. Az április 19-én megjelenő The Tortured Poets Department a tizenegyedik nagylemeze.