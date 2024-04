Margot Robbie ismét kasszasikerben tűnhet fel

A háztartásokban általában van sótartó, hűtőszekrény, kanapé, televízió és Monopoly társasjáték. Most film készül az utóbbiból, és nem is akárki kezében van a munkafolyamat. Úgy néz ki, készül a legújabb kasszasiker.

A Barbie sztárja és producere is visszatér a játékokról készülő filmek világába: Margot Robbie a Hasbróval közösen viszi vászonra az egyik legnépszerűbb társasjátékot.

A The Guardian írta meg, hogy a színésznő a LuckyChap és a Lionsgate produkciós cég segítségével készíti a régóta emlegetett filmet. A Lionsgate főnöke, Adam Fogelson azt mondta, a cég „rendkívül izgatottan” dolgozik a projekten, ami szerintük a Barbie után a következő kasszasiker lesz.

A LuckyChap 2014-ben alakult, és olyan filmek mögött állt, mint a Saltburn, az Én, Tonya vagy az Ígéretes fiatal nő, a sorozatok közül pedig a Maid és a Dollface munkálatainál segédkezett. A cég célja, hogy „szélesebb körben elterjessze a nők történeteit, és több lehetőséget adjon nekik a mesemondásra” Hollywoodban.

A LuckyChap rekordott döntött a 2023-as Barbie című filmjével: 1,4 milliárd dollárt hozott globálisan, és nyolc Oscar-díjra jelölték. A cég legújabb vígjátékát, a My Old Asst is jól fogadta a közönség, és a kritikusok is elismerően nyilatkoztak róla.

Margot Robbie és producertársai – köztük a férje, Tom Ackerley – együtt készítik a Naughty című, felnőtteknek szóló karácsonyi vígjátékot Olivia Wilde rendezőnővel, és a múlt hónapban derült ki, hogy a legendás The Sims videójátékot is megfilmesítik.

Sorra buktak a filmek

Az évek során számos törekvés volt arra, hogy a Monopolyt vászonra vigyék. 2008-ban például Ridley Scott szeretett volna forgatni egy vígjátékot, amely egy Donald Trump-szerű iparmágnás köré épült volna. Az új Monopoly-filmet az idei CinemaCon rendezvényen jelentették be, ami tulajdonképpen egy közönségtalálkozó. (Itt a Lionsgate azt is bejelentette, hogy a Ideglelés új változata is úton van a Blumhouse közreműködésével, amely cég a horror műfaj slágergyártója.)

Korábban is volt rá példa, hogy játékokból filmet csináltak, de társasjátékból még nem készült mozi, igaz, Marcy Kelly jelenleg az UNO kártya szabályain alapuló filmjén dolgozik. Videójáték-adaptációkból volt bőven, például a Warcraft, az Uncharted, a Perzsia hercege, a Mortal Kombat vagy az Assasin’s Creed, és míg a nagy részük megbukott, a Last of Us című sorozat például tarolt.

A Last of Us főszereplője, Pedro Pascal SAG-díjat kapott idén, a Barbie viszont a nyolc Oscar-jelölés közül egyiket sem tudta győzelemre váltani. Kérdés, hogyan teljesít majd a Monopoly.