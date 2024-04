„B*szódjon meg az egész” – reagált Liam Gallagher

The Rolling Stones, ABBA, Bee Gees, Eminem, Michael Jackson. Ki ne szeretne az előadók közül egyszer egy ilyen felsorolásban szerepelni? Hát van olyan. És nem is akárki.

Április végén derül ki, hogy kik lesznek azok, akiket beiktatnak a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, de a sztárok közül már többen reagáltak a jelölésre. Nem feltétlenül lelkesen.

A Rock and Roll Hall of Fame az USA-ban található, az Ohio állambeli Cleveland városában. A múzeum célja, hogy olyan művészeknek, zenészeknek, zenekaroknak és egyéb zeneipari dolgozóknak állítson emléket, akik nagy hatással voltak a zeneiparra. 1986-ban hozták létre az alapítványt, mely az intézményt működteti, és még abban az évben olyan előadókat iktattak be a csarnokba, mint Elvis Presley, James Brown, Chuck Berry, Ray Charles, Jerry Lee Lewis és Little Richard.

Hogy lesz valaki halhatatlan?

A Rock and Roll Hall of Fame-be csak olyan előadók iktathatóak be, akiknek az első zenei anyaguk megjelenése óta eltelt legalább 25 év. A tagok listája már most is elég nívós, szerepel rajta többek között az Abba, az AC/DC, az Aerosmith, a The Beatles, Bon Jovi, Eric Clapton, Miles Davis, a Depeche Mode, a The Doors, Bob Dylan, Eminem, a Guns N’ Roses és Tupac Shakur is. A teljes listát itt lehet megtekinteni.

Stílusbeli kritérium nincs, a hiphop, a pop és a rock műfajából is bőven akadnak nagy nevek a csarnokban. Ahogyan mindig, az idei évben is öt-hét előadót választanak majd be. Na de kik is ők? A 2024-es jelöltek:

Oasis

Eric B. & Rakim

Sinéad O’Connor

Peter Frampton

A Tribe Called Quest

Cher

Mary J. Blige

Ozzy Osbourne

Jane’s Addiction

Dave Matthews Band

Kool & The Gang

Lenny Kravitz

Sade

Foreigner

Mariah Carey

Már korábban is volt rá példa, hogy egy bizonyos előadó több projekttel is bekerülhetett a csarnokba. Például John Lennont és Paul McCartneyt külön-külön, és a The Beatles tagjaiként is beválasztották, míg Michael Jacksont szólóban és a Jackson 5 énekeseként úgyszintén, de ott van Dave Grohl is, aki a Nirvana dobosaként és a Foo Fighters énekes-gitárosaként is részt vehetett a beiktatási ceremónián. Ez most Ozzy Osbourne esetében állhat fenn, mivel őt aktuálisan egyéni karrierje alapján terjesztették fel, de a Black Sabbath-tal már 2006 óta tagja a halhatatlanoknak.

Sajnos előfordult már az is, hogy valaki nem élte meg, hogy beiktassák őt, és csak posztumusz lehetett része a megtiszteltetésben. Idén ilyen például Sinéad O’Connor, akit halála után jelöltek, de George Michael sem lehetett már ott 2023-as beiktatásán.

Van, aki örül, van, aki nem

Az idei jelöltek közül többen is kommentálták a helyzetet. Lenny Kravitz – akihez olyan dalok fűződnek, mint az Are You Gonna Go My Way vagy a Fly Away – például szavazásra buzdította rajongótáborát, bízván abban, hogy helyet kap az idei kiváltságosok között. A KUVR rádió információi szerint Lou Gramm a Foreigner eredeti frontembere az ABC Audiónak tett nyilatkozatában elárulta, hogy mindennél többet jelentene neki a világon, ha ők is bekerülnének példaképeik és imádott elődeik közé.

A Variety megírta, hogy az Oasis egykori botrányhős énekese viszont egészen más véleményen van, mint kollégái.

B*szódjon meg az egész, a Rock and Roll Hall of Fame egy nagy kalap sz*r

– „hálálkodott” Liam Gallagher.

„Az Oasis helyett inkább Mariah Carey-nek kéne nyernie, ő nagyon ütős!” – folytatta szarkasztikusan az énekes.

Az idei jelöltekre április 15-ig lehetett szavazni, a győzteseket pedig még a hónap végén bejelentik. A beiktatási ceremóniára ősszel kerül majd sor, Clevelandben.

(Borítókép: (Borítókép: Liam Gallagher fellép az I-Days Festival 2023 rendezvényen az Ippodromo Snai La Maurában 2023. július 1-jén Milánóban, Olaszországban. Fotó: Sergione Infuso / Corbis / Getty Images)