Szoborszéket kap Azahriah Sopronban

Második alkalommal rendezik meg a hűség városának legújabb urbán fesztiválját, a SopronFestet. 2024-ben május 11. és 19. között 75 helyszínen mintegy 300 programmal várják az érdeklődőket, ahol főszerepben a zene mellett a gasztronómia, a képzőművészet, az irodalom és számos szabadidős program osztozik. Puskás Aréna-beli koncertje előtt egyedül itt lép fel a Halott Pénz és Azahriah is. Az introvertált dal előadója emellett közterületi szoborszéket is kap a városban.

Megtartották a 2024-es SopronFest sajtótájékoztatóját, ahol immáron a teljes programtervet megismerhette a nagyérdemű. A tavalyi eseményhez képest exponenciálisan nőtt a kínálat: a zenés színpadok száma nagyjából megduplázódott, miközben mintegy 300 programmal készülnek idén a szervezők – többek között erről beszéltek az eseményen a fesztivál fő szervezői, Lobenwein Norbert és Fülöp Zoltán.

Váncza Panna – a SopronFest harmadik fő szervezője – a fesztiválprogram ismertetése közben kiemelte, hogy 2023-hoz képest idén nem csupán városszerte lesz több esemény több helyen. Olyan különleges, új helyszínekkel is készülnek, mint a fényfestéssel és speciális látványtechnikával felszerelt Secret Garden, amely az elektronikus zene szerelmeseinek ad különleges élményt. Továbbá a 2024-es SopronFesten már külföldi vendégművészek is lesznek, hogy ezzel is színesítsék a programkínálatot.

A hűség városának új fesztiválján a szervezők arra törekedtek, hogy ne csupán egy zenei eseménysorozat jöjjön létre az urbán kezdeményezésből. A programkínálatban a teljesség igénye nélkül szintén nagy hangsúlyt kap a gasztronómia, az irodalom, a képzőművészet, a mozi világa, különleges podcastbeszélgetések, számos túra és közösségi, interaktív esemény.

Szerettük volna Sopront mozgásba hozni. Megmutatni, hogy milyen helyeken milyen partnerekkel lehet együttműködni, hogyan lehet megtölteni ezeket a helyeket. Ugyanakkor egyfajta kísérlet részesei is vagyunk, hiszen az a mennyiség, amely 2024-re összejött, rendkívülinek mondható. Mi magunk, akik önkritikusak vagyunk a saját programjaink terén, amikor kézbe vesszük a programkínálatot, már-már túlzásnak érezzük, mégis kíváncsiak vagyunk, miként reagál rá a közönség

– fogalmazott kérdésünkre Lobenwein Norbert. Hozzátette:

Nekünk hosszú távon nagyon fontos a fenntartható méret. Nem célunk, hogy egy százezres nagyságrendű tömeg érkezzen Sopronba, hanem azt szeretnénk, hogy viszonylag hosszú ideig tartson az esemény – ez idén is majdnem tíz nap –, a fő napokon pedig nagyjából 10-20 ezer főt tudjunk vendégül látni a Lővérekben és a belvárosban is.

„Házon belül azt szoktuk mondani, hogy minden fesztiválunk kínálatában jelen van jó néhány olyan program, amiért tudjuk, hogy senki nem vásárol jegyet. Azonban amikor ott van a helyszínen, olyan élményt visz haza, olyan pluszt ad neki, amire nem számított. Minden fesztiválszervezőnek a saját döntése az, hogy ebből mennyit ad hozzá. Mi a fesztiváljaink esetében fontosnak tartjuk az ilyeneket.”

Olyan speciális programokkal is készültek a szervezők, mint a tavaly elstartolt Trabant túra. Ezúttal a vasfüggöny nyomvonalát követhetik végig az érdeklődők a múlt századi vasakat hajtva, továbbá a sopronkőhidai börtönbe is ellátogathatnak, ahol különleges program várja őket.

Konyhától a könyvtárig

Ádám Kata, a képzőművészeti (ART) programokat mutatta be a sajtóeseményen. Elmondta, hogy kis túlzással rekordnak tekinthető az idei SopronFest, ugyanis 30 kiállítás fog egyszerre megnyílni a városban. A képzőművészet ismert alkotói közül ellátogat a fesztiválra Bukta Imre, Bereczki Kata, Ef Zámbó István, Labrosse Dániel, Sibitka Panni, Soós Nóra és Weiler Péter. A hazai irodalmi élet meghatározó nevei is Sopronba érkeznek májusban, úgymint Grecsó Krisztián, Parti Nagy Lajos, Nyáry Krisztián vagy Erdős Virág.

A gasztronómiai programokért többek közt Gianni, Bíró Lajos, Mautner Zsófia, Szabi a pék, Jahni László, Harrer-Abosi Beatrix és Erhardt Zoltán felel, míg a mozi szerelmesei olyan filmek vetítésére ülhetnek be, mint a Nem halok meg, a Csokoládé – egy csokoládékóstolással összekötve – vagy a Semmelweis, aminek rendezője és címszereplője,

Koltay Lajos és Vecsei H. Miklós érkezik Sopronba.

Lapunk korábban már beszámolt a SopronFest podcastsorozatáról, amely már 2023-ban is a legkeresettebb programok közé tartozott a fesztiválon. Idén többek között olyan neveknek az előadását, beszélgetését és okfejtéseit hallgathatják meg az érdeklődők, mint Eperjes Károly, Puzsér Róbert, Kadarkai Endre, Hevesi Krisztina, ByeAlex vagy Áder János. A volt köztársasági elnök a beszélgetésen túl egy Miyawaki-erdő ültetésén is részt vesz, amelyet a Kék Bolygó Alapítvány támogat. A komoly témákon túl a szórakoztatás is reflektorfényt kap. A Dumadélután keretében Fábry Sándor, Dombóvári István és Szabó Balázs Máté lép színpadra.

Keresztmetszet

A zenei programok tekintetében idén olyan külföldi nevek érkeznek, mint a brit DJ-páros, a Sigma, a német lemezlovas, Alle Farben, a holland Kraak & Smaak trió vagy az osztrák Kruder & Dorfmeister. Fülöp Zoltán, a fesztivál fő szervezője elmondta kérdésünkre:

Elsősorban nem az a cél, hogy évről évre nagyobbnál nagyobb világsztárokat hívjunk meg Sopronba. Azt szeretnénk, hogy egyfajta keresztmetszetét adjuk az adott év könnyűzenei életének, a legfontosabb magyar zenekarok itt legyenek, bemutatkozzanak. Azt a fajta sokszínűséget, amely a művészeti programokban megmutatkozik, továbbra is ugyanebben a színvonalban szeretnénk tartani.

A hazai előadók közül Puskás Aréna-beli fellépésük előtt egyedül a SopronFesten vállalt koncertet a Halott Pénz és Azahriah. A fiatal zenészt emellett különleges megtiszteltetésben részesítik a fesztiválszervezők: közterületi szoborszéket kap. Mellettük a magyar könnyűzene szinte összes nagy neve képviselteti magát a fesztivál valamelyik színpadán. Többek között Sopronba látogat idén a Blahalouisiana, Beton.Hofi, Pogány Induló, Dzsúdló, a Kispál és a Borz, a Carson Coma vagy épp a Tankcsapda. Az idei SopronFest május 11. és 19. között lesz. A teljes fesztiválprogram itt érhető el.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)