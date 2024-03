A pünkösdi hosszú hétvégén tér vissza a SopronFest, de már május 11-től elindulnak a felvezető programok. Idén is kiemelt fontosságot kapnak a fesztiválon a podcastbeszélgetések. A Telekom PodcastFest hét helyszínen több mint húsz beszélgetéssel és előadással várja a SopronFest közönségét.

2023-ban indult útjának a nyugati országrész legújabb fesztiválja, a SopronFest. A rendezvénysorozat, amely tavaly urbán fesztiválként, egyedi tematikával igyekezett megtalálni helyét a hazai fesztiváléletben, idén visszatér, és a pünkösdi hétvégén várja az érdeklődőket különleges programkínálattal.

Ahogy azt már tavaly is láthatta a közönség, a SopronFest kiemelt részét képezték a podcastbeszélgetések. Ez idén sem lesz másképp. A Telekom PodcastFest hét helyszínen több mint húsz beszélgetéssel és előadással várja a SopronFestre látogatókat.

Számos és különféle tematikára építenek a szervezők, amihez jól ismert nevekkel vették fel a kapcsolatot. Ilyen lesz többek közt a Dumadélután névre keresztelt esemény, ahol egy nagyszabású stand-up show keretein belül találkozhat a közönség Fábry Sándorral, Dombóvári Istvánnal és Szabó Balázs Mátéval a Liszt Központban. Ugyanitt Kadarkai Endre fogadja majd három napon át vendégeit: ByeAlexet, Tóth Gabit és Ördög Nórát.

Hajós Andrástól Eperjes Károlyig

Koltai Lajos legújabb műve, az anyák megmentőjének, Semmelweis Ignácnak történetéről készült alkotás is reflektorfényt kap a fesztiválon. A főszereplővel, Vecsei H. Miklóssal, valamint a rendezővel, Koltai Lajossal Köves Andrea beszélget a Kultúrpresszóban. Mellettük ellátogat a fesztiválra Lil Frakk is, aki a Lővérekben, az Unicum Kőházban mutatja be új zenei műsoruk, a Sávlekötő Camp döntőseit, ugyancsak egy podcastbeszélgetés keretében. A jövő feltörekvő zenészei mellett mögöttes szakmai betekintésre készülhet a közönség.

Hajós András és Linczényi Márk párosa ezúttal egy interaktív programmal érkezik. A két műsorvezető nemcsak a saját problémáiról beszélget, hanem a közönség mindennapi gondjait is próbálja megoldani. Rajtuk kívül ott lesz a SopronFesten Puzsér Róbert és Sebestyén Balázs is – a Telekom PodcastFest keretében a két fél most lesz először együtt színpadon. A már hetek óta telt házas program az idei PodcastFest egyik legkeresettebb eseménye.

A szórakoztatáson túl gazdasági és prevenciós diskurzusok is lesznek a 2024-es SopronFesten.

Ilyen az egyik legnépszerűbb gazdasági és pénzügyi podcast, a Concorde, vagy a fesztivál és a UNICEF közös szervezésében készülő beszélgetés a Ne nézz félre! kampányhoz. Mellettük a közönség láthatja Zacher Gábor az alkohol és a drogok szerepéről, Hevesi Krisztina a szexualitás kérdéséről és Csernus Imre önismeretről, az egészséges emberi kapcsolatokhoz vezető útról szóló előadásait.

A fentiek mellett a 70 éves, soproni születésű Eperjes Károlyt egy életút-beszélgetésre látja vendégül a 25 éves Index a Deák Étteremnél.

Áder János a Kék Bolygó podcastjének vendégeként Steigervald Krisztián generációkutató érkezik a SopronFestre. A Magenta Podcast a Halott Pénz 20 éves történetét dolgozza fel, Marsalkó Dávid, Járai Márk és Boros ’Venom’ Gábor részvételével. Rajtuk kívül Einspach Gábor galerista a Nem halok meg című dokumentumfilm kapcsán rákbetegségéről és annak leküzdéséről mesél. A teljes program itt megtalálható.

(Borítókép: Sebestyén Balázs és Puzsér Róbert. Fotó: Papajcsik Péter, Kaszás Tamás / Index)