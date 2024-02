Új helyszínnel rukkolt elő a SopronFest

Már csak 10 hét, és visszatér az ország egyik legújabb összművészeti fesztiválja: a SopronFestet idén május 12. és 19. között rendezik meg. A fesztivál ezúttal ráadásul a progresszívabb műfajok kedvelőinek is kedvezni szeretne, ezért egy teljesen új helyszínen is várják majd a látogatókat.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a tavaly sikeresen debütáló SopronFest idén újra visszatér a leghűségesebb magyar városba: Sopron számos helyszínén rengeteg koncert, kiállítások, irodalmi és gyerekműsorok, gasztronómiai programok, különleges mozivetítések, valamint az ország kedvenc podcasterei várják majd a látogatókat.

Sőt, a fesztivál kiemelt zenei napjainak helyet adó Lővérek idén egy különleges, új helyszínnel is várja a progresszívebb zenei műfajok kedvelőit, 2024 májusában ugyanis már a Telekom Secret Garden névre keresztelt helyszínen is élvezhetik az érdeklődők a programokat.

És hogy kinek álmodták meg a szervezők az új helyszínt?

A SopronFest lapunkhoz eljuttatott közleménye kiemeli, hogy a Telekom Secret Garden „egy hely azoknak, akik szeretnek elbújni a forgatag elől, és imádják a hajnalig tartó bulikat”.

A reggelig tartó lépegetés persze látvánnyal teljes, amire szintén nem lesz panasz Sopronban, az egykor lőtérnek szolgáló romos falakra hatalmas fák vetnek árnyékot, amelyek lombjaira kortárs fényművészek készítenek majd varázslatos vizuált.

Egy igazi rejtekhely, ahol nap közben kikapcsol a természet zöldje, este pedig felpörget a fények izgalmas játéka

– írták.

A hiphop és az elektronikus zene lesz az úr

A tömegtől pedig valóban nem kell tartania az ideérkezőknek, hiszen a titkos kert 1500 férőhelyes, így mindenki élvezheti a legizgalmasabb hiphop-, illetve elektronikus zenei előadók fellépését.

A SopronFesten ezen a színpadon szövegel majd az itthoni trapéletet meghatározó OTL-kollektíva, a szemtelenül fiatal, de annál tehetségesebb Pogány Induló, illetve az utóbbi évek legnagyobb elektronikus zenei durranása, az Analog Balaton. A kapunyitástól zárásig tartó bulik felelőse a soproni bázisú Secret Fusion lesz, akik elengedhetetlen részei a soproni és nyugat-magyarországi elektronikus zenei életnek.

A hazai előadók mellett nemzetközi fellépőkből sem lesz hiány. Hazánkba érkezik a brit drum and bass duó, a Sigma, akik az idén 25 éves Bladerunnaz kollektíva SopronFest estéjének kiemelt vendégei, akárcsak a bécsi downtempo alapköveit lerakó Kruder & Dorfmeister is.

A színpad névadó szponzora, a Telekom tavaly egy saját fesztiválsorozattal jelentkezett a szezonban: országszerte különleges helyszíneken különleges és izgalmas programokkal rukkoltak elő. Ehhez remekül illeszkedik nemcsak a SopronFest, amely keretében a Telekom PodcastFest az egész várost belakja majd jobbnál jobb beszélgetésekkel, de a fesztivál új helyszíne, a Telekom SecretGarden is.

Számunkra fontos a minőség, és fontos az is, hogy a vendégek különlegesélményeket vigyenek haza magukkal. A SopronFest és a közös helyszínünk nyitástól zárásig a napszakokhoz remekül illeszkedő programokkal és vizualitással várja a fesztiválozókat

– mondta Szabó Béla, a Magyar Telekom márka- és lakossági kommunikációs igazgatója.

Persze az új színpad mellett más miatt is érdemes lesz ellátogatni május közepén Sopronba, a fesztiválon már biztosan fellép Azahriah, Beton.Hofi, Demjén Ferenc, Dzsúdló, a Kispál és a Borz, Majka és a Tankcsapda. Az idei évben emellett több nemzetközi fellépő is színesíti a programot, a korábban említettek mellett érkezik Alle Farben és a Kraak & Smaak is. A közlemény szerint a szervezők hamarosan egy titkos headlinert is lelepleznek majd, így érdemes lesz résen lennie minden érdeklődőnek.

A fesztiválról és a jegyvásárlásról további információt ide kattintva olvashatnak.

(Borítókép: SopronFest. Fotó: Papajcsik Péter / Index)