„Te egy arrogáns seggfej vagy!” – Nem csitulnak az indulatok a Harry Potter körül

Folyamatosan jönnek a történetek és a hírek, amelyek a Harry Potter-filmek stábjával kapcsolatosak. Hol az írónő, J. K. Rowling van a balhék középpontjában, máskor Gary Oldman nyilatkozik erőteljeseket, most pedig a harmadik rész rendezője mesélte el, hogy majdnem visszadobta a felkérést.

Alfonso Cuarón elárulta, hogy kis híján továbbadta a 2004-es Harry Potter és az azkabani fogoly rendezését. Azért vállalta el végül, mert filmrendezőtársa, Guillermo del Toro felnyitotta a szemét.

A filmfranchise harmadik filmjének 20. évfordulója alkalmából a rendező a Total Filmnek nyilatkozott, és elmesélte, hogyan reagált, amikor felkérték a munkára. Elmondta, kezdetben

nem ismerte túl jól a varázslóvilágot.

Emlékei szerint teljesen zavarban volt, mert nem igazán érezte magáénak a dolgot, ugyanis a Harry Potter harmadik részének elkészítése előtt egy spanyol nyelvű erotikus drámát rendezett, amelynek címe Anyádat is. A hírt közölte egyik barátjával is, Guillermo del Toróval is.

Gyakran beszélek Guillermóval, és a felkérés után pár nappal azt mondtam neki: felajánlották nekem ezt a Harry Potter-filmet, de nem tudom, hogy miért engem szeretnének rendezőnek

– kezdte Cuarón.

Erre a másik rendező feltette neki a kérdést, hogy olvasta-e egyáltalán a könyveket. Amikor Cuarón azzal folytatta, hogy nem gondolja, hogy ez egy neki való történet lenne, akkor Del Toro spanyolul csak annyit mondott:

Te egy arrogáns seggfej vagy!

Ezek után – mivel del Torónak sokkal nagyobb rálátása volt a franchise méretére és az első két film sikerére – Cuarón elvállalta a munkát.

Sötét fellegek a Roxfort felett

Folyamatosan derülnek ki az újabbnál újabb történetek a Harry Potter-filmek forgatásáról, valamint a stábtagok közötti konfliktusokról.

A napokban Gary Oldman nyilatkozott egy korábbi kijelentésével kapcsolatban, amikor is középszerűnek nevezte alakítását a filmekben, nem beszélve alkoholizmusáról. Nem olyan régen J. K. Rowling szállt bele a varázsvilág két főszereplőjébe, de természetesen oda-vissza megy a szurkálódás.