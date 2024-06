Udvaros Dorottya: Az hiszti, amikor a színész nem tudja a szövegét, és elkezd veszekedni a súgóval

Udvaros Dorottya 22 év után távozik a Nemzeti Színházból, most az RTL műsorában tekint vissza életére, munkásságára. „Az nem jó színház, ahol olyan szépen csordogálnak a dolgok” – fogalmaz a művésznő. Élete során folyamatosan kereste a kihívásokat, a frissességet,

úgy érzi a színház meglepetések sorozata kell hogy legyen.

Számos színház alapításánál ott volt, legyen szó az Újszínházról, a Bárka Színházról, a Katona József Színházról. Szabadúszóként is dolgozott, majd több mint két évtizedet a Nemzeti Színházban töltött. Úgy érzi, a színháznak fel kell kavarnia a hullámokat, hatást kiváltani az emberből, legyen az felháborodás, öröm vagy megrázó élmény.

Szóba kerül az interjúban a színésznő gyermekkora is. Hiába színész családba született, időbe telt, mire úgy döntött, ő is művészet felé veszi az irányt. Még az is megfordult a fejében, hogy az orvosi pályát válassza. Gyerekként szokatlanul közelített meg az élet dolgait, volt, hogy szüleit is meglepte vele.

Szakmai vita

Arról is beszél, hogy szerinte nagyon fontos a szakmai vita a színházban. A produkcióban együttműködő felek képesek kell legyenek arra, hogy megvitassák a dolgokat, saját, művészi álláspontjukat megfelelően képviseljék:

Nekiállok vitatkozni egy rendezővel bármikor, hogyha úgy érzem, hogy nem pontosan vagyunk egy hullámhosszon. Az nem jelenti azt, hogy nekem van igazam, hanem azt, hogy megvitassuk. Hogyha ő akar valamit, amiért én eleinte berzenkedek, akkor értesse meg velem, hogy miért jó az, amit ő szeretne, és miért jobb annál, mint amit én képzelek

Azt is elmondja, megvan a veszély, hogy egy színésznőnél azt mondják, hisztiről van szó. De véleménye szerint a hiszti olyan dolog, amikor az ember nem tudja a feszültséget a helyén kezelni. Példaként felhozza:

„az hiszti, amikor a színész nem tudja a szövegét, és elkezd veszekedni a súgóval.”

Az Udvaros Dorottyával készült teljes interjú a XXI. század következő adásában megtekinthető. Az alkotás gyötrelmeiről, filmszerepeiről, énekesnői karrierjéről, családjáról és terveiről is mesél majd a műsorban.